ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Португалия доминирует в игре против Ганы, но гол Роналду отменили (0:0)

В четверг пройдут четыре матча:

Португалия -Гана

Первый тайм прошел под полным преимуществом Португалии, которая ничего не позволила Гане. Роналду гол забил, но судья зафиксировал нарушение правил.

Уругвай - Южная Корея 0:0

Все самое интересное происходило в первом тайме, где обе сборные создавали моменты, но до ударов в створ ворот не доходило. На 35-й минуте отличный момент выйти вперед упустил Хван Ый Чо, который с 10 метров не попал по воротам. Уругвай был близок выйти вперед на 44-й минуте, когда Годин после подачи с углового пробил в штангу. Второй тайм прошел менее активно, команды уже с трудом создавали моменты, но снова без ударов в створ. На 90-й минуте Федерико Вальверде мог принести победу Уругваю, но мяч после дальнего удара попал в штангу. Видимо, стадион „Эдюкейшн Сити“ проклят, так как Тунис и Дания на нём тоже голов не забили. Бовевая ничья.

Швейцария - Камерун 1:0

В первом тайме лучше выглядела африканская сборная, но швейцарцев выручал Ян Зоммер. Швейцарцы создали момент только под занавес тайма, но в створ не попали. Швейцария вышла вперед уже на 48-й минуте, гол забил, Брил Эмболо, который демонстративно не праздновал гол, так как родом из Камеруна. Во втором тайме швейцарцы контролировали ход встречи и ничего не позволяли сделать камерунцам. Швейцария набирает три очка в группе G, где так же находиться Бразилия и Сербия.

До матча:

В группе G, на стадионе „Аль-Джануб“ между собой сыграют сборные Швейцарии и Камеруна. Начало встречи в 12:00.

У Швейцарии опытный состав: Ян Зоммер, Рикардо Родригес, Шердан Шакири и Гранит Джака, а также молодые таланты. На прошлом ЧМ именно Гранит Джака и Джердан Шакири забили шикарные голы в ворота сборной Сербии, благодаря которым они вышли в 1/8 финала, где проиграла Швеции. Сейчас Швейцария снова предстоит биться с Сербией за второе место в группе. Лучший результат Швейцарии на ЧМ - выход в четвертьфинал или попадание в восьмерку лучших.