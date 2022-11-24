ЧМ-2022: Швейцария с минимальным счетом обыграла Камерун в „группе смерти“

Состав Уругвая состоит опытных футболистов (Фернандо Муслера, Мартин Касерес, Диего Годин, Кавани и Суарес) и талантливой молодых футболистов, которые выступает за ведущие клубы Европы (Родриго Бентанкур, Мануэль Угарте, Лукас Торрейра, Федерико Вальверде, Факундо Пельистри и Дарвин Нуньес). На ЧМ-2010 Уругвай занял четвертое место, а в 2018, вылетел в 1/4 финала.

В группе Н , на стадионе „Эдьюкейшн Сити“ между собой сыграют сборные Уругвая и Южной Кореи . Начало встречи в 15:00.

Камеруну является аутсайдером группы G, но почему бы не сотворить сенсацию? У них хороший состав: вратарь из „Интера“ Андре Онана, полузащитник из „Наполи“ Андре-Франк Замбо-Ангисса и нападающий „Баварии“ Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который находиться в отличной форме (11 голов в 16 матчах за немецкий клуб). Камерун пропустил ЧМ-2018 года, но до этого был на двух предыдущих турнирах. Нынешний ЧМ для Камеруна уже восьмой, а из группы они выходили только раз. Это случилось в 1990 году, когда они вышли в четвертьфинал..

У Швейцарии опытный состав: Ян Зоммер, Рикардо Родригес, Шердан Шакири и Гранит Джака, а также молодые таланты. На прошлом ЧМ именно Гранит Джака и Джердан Шакири забили шикарные голы в ворота сборной Сербии, благодаря которым они вышли в 1/8 финала, где проиграла Швеции. Сейчас Швейцария снова предстоит биться с Сербией за второе место в группе. Лучший результат Швейцарии на ЧМ - выход в четвертьфинал или попадание в восьмерку лучших.

В группе G , на стадионе „Аль-Джануб“ между собой сыграют сборные Швейцарии и Камеруна . Начало встречи в 12:00.

В первом тайме лучше выглядела африканская сборная, но швейцарцев выручал Ян Зоммер. Швейцарцы создали момент только под занавес тайма, но в створ не попали. Швейцария вышла вперед уже на 48-й минуте, гол забил, Брил Эмболо, который демонстративно не праздновал гол, так как родом из Камеруна. Во втором тайме швейцарцы контролировали ход встречи и ничего не позволяли сделать камерунцам. Швейцария набирает три очка в группе G, где так же находиться Бразилия и Сербия.

Южная Корея на ЧМ-2018 не смогла выйти из группы, но при этом обыграла сборную Германии. Главная звезда сборной это нападающий „Тоттенхэма“ Сон Хын Мина. В составе Кореи мало футболистов, представляющих топовые европейские чемпионаты. В Европе например играют: Ким Мин Джэ из „Наполи“, Ли Кан Ин из „Мальорки“, Ли Джэ Сон из „Майнца“, Хван Уй Джо из „Олимпиакоса“, Хван Хи Чхан из „Вулверхэмптона“ и Чон У Ен из „Фрайбурга“. Лучший результат Южной Кореи, это 4 место на домашнем ЧМ в 2002 году и выход из группы на ЧМ-2010 в ЮАР..

В группе Н, на стадионе „974“ между собой сыграют сборные Португалии и Ганы. Начало встречи в 18:00.

Главна звезда португальской сборной это капитан Криштиану Роналду, который совсем недавно стал свободным агентом. Эта ситуация может помочь ему сосредоточиться на сборной и выгодно себя „продать“, благодаря хорошему выступлению на турнире. Португалия это не только Роналду, в составе португальской сборной много других звезд, которые выступают в топовых клубах (Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Канселу и другие), поэтому Португалия готова справляться и без Криштиану. На ЧМ в 2018 году португальцы вылетели в 1/8 финала и наверняка захотят реабилитироваться.

У Ганы не столь известный состав, как у Португалии. Главная звезда Ганы это Томасе Парти, который в этом сезоне провел за „Арсенал“ 15 матчей и забил два мяча. Также в Гане стоит выделить Мохамеда Кудуса, выступающего за амстердамский „Аякс“. На последнем Кубке Африки Гана провалилась и набрала одно очко в трех матчах. Сборные играли между собой на ЧМ-2014 и тогда победила Португалия, но обе сборный тогда из группы не вышли. Лучший результат Ганы, это 1/8 финала на ЧМ-2006 и 1/4 финала на ЧМ-2010.

В группе G, на стадионе „Лусаил Айконик“ между собой сыграют сборные Бразилии и Сербии. Начало встречи в 21:00.

Бразилия является главным фаворитом турнира. У неё потрясающий подбор игроков (Неймар, Винисиус, Антони, Габи Жезус, Родриго и Ришарлисон и так далее), которых хватит на два состава, на каждой позиции игроки топ-уровня. На ЧМ-2018 Бразилия вылетела на стадии 1/8 финала, и сейчас полна решимости, выиграть шестой титул ЧМ.

Сербия уступает Бразилии, но у них тоже есть много топовых футболистов: Ваня Милинкович-Савич и Сергей Милинкович-Савич, Душан Влахович, Лука Йович, Филип Костич, Саша Лукич, Никола Миленкович. Сильный тренер, легенда югославского футбола Драган Стойкович, благодаря которому, Сборная Сербии невероятно сильная духом. Сборные встречались между собой на ЧМ-2018 и тогда победила Бразилия 0:2.