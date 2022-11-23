В Кохтла-Ярве попытаются выбрать руководства города на внеочередном заседании горсобрания

После того, как социал-демократы и центристы не поддержали кандидатуру на пост мэра Кохтла-Ярве Вирве Линдер, избирательный союз „Рестарт“ вышел из коалиционных переговоров. По мнению представителя Центристской партии Сергея Лопина, „Рестарт“ пытается подсунуть депутатам кота в мешке, поскольку у Линдер нет нужного опыта, и никто не знает, кто будет в ее команде.

В свою очередь, представитель „Рестарта“ Маре Розилехт считает, что у их кандидата на пост мэра очень высокая мотивация - у Линдер есть опыт руководством командой. Теперь ей нужно подобрать в команду сильных вице-мэров.

„Мы пригласили других депутатов, с кем наш кандидат в мэры еще не встретился. Я очень надеюсь, что, поскольку все депутаты понимают, в какой сложной обстановке находится Кохтла-Ярве, они найдут в себе смелость на этом собрании выбрать мэра“, - сказала Розилехт.

На внеочередном заседании горсобрания Кохтла-Ярве, которое пройдет 28 ноября, должны выбрать мэра, а также председателя городского собрания и его заместителей.