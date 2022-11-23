ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (273-й день) | В результате нового массированного обстрела Украины отключились все АЭС страны

По его словам, Киев может ожидать „худшая зима со времен Второй мировой войны“. Если дело пойдет по самому плохому сценарию, возможно, „придется эвакуировать часть города“, хотя власти не хотят, чтобы до этого дошло, подчеркнул Кличко, обвинив Владимира Путина в попытке вынудить киевлян бежать, применяя для этого удары по гражданской инфраструктуре.

Российские власти готовят информационные условия для провокаций в Белгородской области с целью восстановить уровень поддержки войны в обществе, считают в американском Институте изучения войны (ISW). Пропаганда распространяет гипотезы о том, что украинские военные якобы намерены вторгнуться в Белгородскую область, а российским войскам необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области для предотвращения этого нападения, говорится, в частности, в отчете. В ISW не исключают подготовку россиян к проведению в этом регионе операций „под чужим флагом“.

Офис генпрокурора Украины объявил подозрение в госизмене экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику , говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным прокуратуры, Табачник помогал „главам“ оккупированных Россией частей Херсонской и Запорожской областей. Табачник занимал должность министра образования в период президентства Виктора Януковича, а после Евромайдана уехал из Украины.

Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении рассказал, что по всей стране развернуто уже около четырех тысяч „Пунктов несокрушимости“ - это новый проект поддержки людей на фоне отключений энергии в результате российских обстрелов. Эти пункты будут работать бесплатно и круглосуточно, предлагая „все базовые услуги“ - электричество, мобильную связь и интернет, обогрев, воду, аптечку. „Уверен: помогая друг другу, все вместе мы сможем преодолеть эту зиму“, - сказал Зеленский.

Ночью в городе Вольнянск в Запорожской области российские войска, по информации местных властей, обстреляли родильное отделение больницы. По данным Госслужбы Украины по ЧС, во время обстрела в отделении находились женщина и новорожденный. Ребенок погиб. „Горе переполняет наши сердца - убит только что появившийся на свет младенец“, - написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Старух.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Стамбуле с российской делегацией, возглавляемой главой „Росатома“ Алексеем Лихачевым. Стороны обсудили ситуацию вокруг безопасности Запорожской АЭС и установления зоны безопасности вокруг нее, сообщило МАГАТЭ. В заявлении отмечается необходимость срочного создания зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС, подвергаемой уже несколько месяцев обстрелам. Стороны договорились продолжить сотрудничество и диалог по проблеме крупнейшей в Европе атомной электростанции, сообщили в „Росатоме“.

В ходе обысков в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровенской области обнаружена пророссийская литература, крупные суммы наличности в гривнах, долларах США и российских рублях, а также „сомнительные граждане России“, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). „Во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии было тщательно проверено более 350 церковных построек и 850 человек. Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане России, находившиеся на территории объектов“, - заявила спецслужба.