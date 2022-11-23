ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (273-й день) | В результате нового массированного обстрела Украины отключились все АЭС страны
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении рассказал, что по всей стране развернуто уже около четырех тысяч „Пунктов несокрушимости“ - это новый проект поддержки людей на фоне отключений энергии в результате российских обстрелов. Эти пункты будут работать бесплатно и круглосуточно, предлагая „все базовые услуги“ - электричество, мобильную связь и интернет, обогрев, воду, аптечку. „Уверен: помогая друг другу, все вместе мы сможем преодолеть эту зиму“, - сказал Зеленский.
Офис генпрокурора Украины объявил подозрение в госизмене экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным прокуратуры, Табачник помогал „главам“ оккупированных Россией частей Херсонской и Запорожской областей. Табачник занимал должность министра образования в период президентства Виктора Януковича, а после Евромайдана уехал из Украины.
Россия не ведет c Украиной неформальных переговоров о прекращении боевых действий, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью ВВС.
Российские власти готовят информационные условия для провокаций в Белгородской области с целью восстановить уровень поддержки войны в обществе, считают в американском Институте изучения войны (ISW). Пропаганда распространяет гипотезы о том, что украинские военные якобы намерены вторгнуться в Белгородскую область, а российским войскам необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области для предотвращения этого нападения, говорится, в частности, в отчете. В ISW не исключают подготовку россиян к проведению в этом регионе операций „под чужим флагом“.
Жителям Киева следует приготовиться к „худшему сценарию“ повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild.
По его словам, Киев может ожидать „худшая зима со времен Второй мировой войны“. Если дело пойдет по самому плохому сценарию, возможно, „придется эвакуировать часть города“, хотя власти не хотят, чтобы до этого дошло, подчеркнул Кличко, обвинив Владимира Путина в попытке вынудить киевлян бежать, применяя для этого удары по гражданской инфраструктуре.
Ночью в городе Вольнянск в Запорожской области российские войска, по информации местных властей, обстреляли родильное отделение больницы. По данным Госслужбы Украины по ЧС, во время обстрела в отделении находились женщина и новорожденный. Ребенок погиб. „Горе переполняет наши сердца - убит только что появившийся на свет младенец“, - написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Старух.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Стамбуле с российской делегацией, возглавляемой главой „Росатома“ Алексеем Лихачевым. Стороны обсудили ситуацию вокруг безопасности Запорожской АЭС и установления зоны безопасности вокруг нее, сообщило МАГАТЭ. В заявлении отмечается необходимость срочного создания зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС, подвергаемой уже несколько месяцев обстрелам. Стороны договорились продолжить сотрудничество и диалог по проблеме крупнейшей в Европе атомной электростанции, сообщили в „Росатоме“.
В ходе обысков в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровенской области обнаружена пророссийская литература, крупные суммы наличности в гривнах, долларах США и российских рублях, а также „сомнительные граждане России“, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). „Во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии было тщательно проверено более 350 церковных построек и 850 человек. Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане России, находившиеся на территории объектов“, - заявила спецслужба.
По данным украинской военной разведки, российские силы активно готовятся к обороне аннексированного Крыма и строят оборонные полосы на подступах к полуострову и в его северной части. „Создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВСУ“, - заявил в интервью агентству „Укринформ“ представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк.
Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма из-за военной агрессии РФ против Украины. Объявив Россию государством-спонсором терроризма, евродепутаты намерены подготовить почву, чтобы привлечь президента РФ Владимира Путина и правительство России к ответственности перед международным трибуналом, указано на сайте Европарламента.
Украина подверглась массированному ракетному удару. Весь Львов был обесточен. Без электроснабжения также остались вся Одесская область, а также частично - Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев и Запорожье, Черниговская и Кировоградская области.
Кишинев и ряд других населенных пунктов Молдовы также остались без электричества, заявил вице-премьер страны Андрей Спыну. При этом он связал это с новыми российскими обстрелами Украины.
По данным Киевской городской военной администрации, в результате попадания ракеты в двухэтажное здание в столице погибли три человека и еще шесть пострадали. В Киевской области на территории одного из районов зафиксировано попадание в многоэтажку, в результате чего начался пожар, сообщил глава областной полиции Андрей Небитов. По данным СМИ, речь идет о Вышгороде.
В „Энергоатоме“ сообщили, что Южноукраинская АЭС не пострадала от обстрелов, а отключение энергоблоков связано с разрушением электросетей. „Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию“, - заявил спикер „Энергоатома“ Леонид Олейник агентству УНИАН.
На Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС из-за снижения частоты в энергосистеме Украины сработала аварийная защита, в результате все энергоблоки были автоматически отключены, заявил вечером в среду „Энергоатом“. Все три АЭС работают в проектном режиме без генерации в энергосистему. Кроме того, „Энергоатом“ заявил о переходе в режим полного блэкаута Запорожской АЭС из-за снижения частоты и прекращения питания собственных потребностей. Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях в норме.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ходе российского обстрела 23 ноября сбито 51 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, „Калибр“ и 5 ударных дронов-камикадзе. Пуски были осуществлены из 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95МС из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об очередном обмене пленными с Россией, в результате которого удалось вернуть 36 украинцев - 35 военных и одного гражданского. „Среди освобожденных - ребята, которые защищали Мариуполь, были на „Азовстали“, а также нацгвардейцы, которые были взяты в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения. В общем удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойцов ВМС, одного парня из ВСУ. У освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутирована нога“, - написал он в Telegram. Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 35 российских военных.
Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обстрелов Украины. Заседание назначено на полночь по московскому времени, сообщают российские агентства со ссылкой на постпредство РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил постпреду страны в ООН запросить соответствующее заседание. „Убийство мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры - это теракты. Украина продолжает требовать от международного сообщества решительного ответа на эти преступления“, - написал Зеленский.
Сайт парламента Евросоюза подвергся масштабной кибератаке вскоре после того, как евродепутаты приняли резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что ответственность за атаку взяла на себя прокремлевская группировка.