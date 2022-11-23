Полиция ищет пропавшую женщину, здоровье которой вызывает опасение

Сегодня, 23 ноября, полиция получила сообщение, что в Пярну в свой дом не вернулась 59-летняя Мари. По имеющейся информации, последний раз ее видели 17 ноября , когда она покидала Пярнускую больницу.

У женщины нет с собой мобильного телефона, ее жизнь и здоровье могут оказаться в опасности.

Рост женщины 160 см, у нее каштановые волосы до плеч, глаза серые. Уходя из больницы она была одета в бордовую куртку с капюшоном, темные брюки и черные кроссовки.

Всех, кто видел Мари или обладает информацией о ее возможном местонахождении, полиция просит позвонить по номеру 112 или в Пярнуское отделение полиции по номеру 58 559 356.