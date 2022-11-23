ОФИЦИАЛЬНО: Рийгикогу принял закон о повышении с нового года необлагаемого налогом минимума

„Повышение необлагаемого налогом минимума увеличит реальные доходы тех, кто зарабатывает менее 1 200 евро в месяц, на 370 евро в год. Безусловно, один только этот шаг не защитит людей от гиперинфляции. Лучшая защита от роста цен – рост зарплаты плюс повышение необлагаемого налогом минимума. Именно этого мы и будем добиваться“, – сказала Рейли Ранд в своем выступлении от имени фракции социал-демократов.



По ее словам, в Эстонии доля людей, живущих под угрозой бедности, выше, чем в большинстве стран Евросоюза, в том числе в Латвии и Литве.



„Статистический рост зарплаты в Таллинне и его окрестностях выглядит более-менее приемлемым, а, например, на Хийумаа во втором квартале средняя зарплата составила 1 117 евро, на Сааремаа 1 325 евро. Мы обязаны поставить перед собой цель – никто в Эстонии не должен получать зарплату ниже 1 200 евро, и необлагаемый налогом минимум нужно повысить до этого же уровня. Люди, получающие минимальную зарплату, тоже имеют право на достойный уровень жизни“, – отметила Рейли Ранд.



Повышение зарплаты напрямую влияет и на рост доходов пенсионеров, поскольку индексация пенсий зависит от уровня зарплаты в стране.



Принятый сегодня закон не касается пенсионеров. С 1 января средняя пенсия по старости не будет облагаться подоходным налогом. Согласно прогнозу, в 2023 году средняя пенсия составит 704 евро.



Необлагаемый налогом минимум повышен по инициативе социал-демократов, которые летом вышли с соответствующей инициативой в ходе переговоров по формированию правительства.