Расширен список водоемов, выход на лед которых запрещен

„У берегов водоемов уже есть тонкий ледяной покров, но он далеко не так прочен, чтобы выдержать вес человека. Поэтому в целях защиты жизни и здоровья людей запрещено выходить на лед“, — сказал руководитель Нарвского кордона Дмитрий Горелов. Ограничение будет действовать до тех пор, пока ледовая разведка пограничников не подтвердит, что лед стал достаточно прочным для передвижения.

Горелов пояснил, что безопасный выход на лед гарантирован, если толщина льда повсеместно составляет 7-10 сантиметров. „Если на некоторых берегах слой льда кажется толстым, это вовсе не означает, что можно безопасно находится на льду на всей площади водоема“, — заметил Горелов. Пограничники уже занимаются ледовой разведкой и при первой возможности сообщат, когда выход на лед станет безопасным как для рыбаков, так и для транспортых средств.

Напомним, что с 22 ноября запрещено ходить пешком и передвигаться на автотранспорте по льду Чудского, Теплого и Псковского озер, а также озер Паттина, Ванику, Пабра и Крийва.

Результаты первой комплексной ледовой разведки и общую обстановку на льду можно отслеживать здесь.