Роналду оштрафован на £ 50 тыс. и дисквалифицирован на два матча за инцидент с ребенком-аутистом

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала португальского форварда Криштиану Роналду на два матча и оштрафовала его на £50 тыс. за неподобающее поведение после матча с „Эвертоном“, когда он выбил телефон из рук ребенка. Об этом сообщается на сайте FA. „Независимая комиссия установила, что его поведение было неподобающим и насильственным во время последующего слушания. Поэтому FA наложила эти санкции“, — говорится в сообщении.

В апреле Роналду разбил телефон болельщика после матча с „Эвертоном“, который завершился поражением МЮ со счетом 0:1. Португалец уходил с поля с окровавленным щитком в руках, во время игры он получил сильное рассечение на ноге. Покидая поле, нападающий выбил телефон из рук одного из фанатов. Позднее выяснилось, что болельщиком оказался 14-летний подросток с расстройством аутистического спектра.



Мать ребенка Сара Келли сообщила, что он был шокирован, а также утверждала, что у него остался синяк на руке. Полиция провела расследование этого эпизода, изучив видеозаписи и опросив свидетелей. О его результатах публично не сообщалось. Роналду, в свою очередь, извинился за то, что в гневе разбил телефон болельщика. Позднее Роналду сделал пожертвование в благотворительную организацию I AM, которая оказывает помощь людям с аутизмом и их семьям.



17 августа стало известно, что Роналду получил предупреждение от полиции Мерсисайда за этот инцидент с болельщиком. По словам Келли, Роналду заплатит штраф в £200, что означает, что ему „сошло это с рук“. Она также заявила, что намерена подать на футболиста в суд.



„Манчестер Юнайтед“ 22 ноября объявил о расторжении контракта с 37-летним Роналду по обоюдному согласию сторон. Его соглашение действовало до конца сезона.