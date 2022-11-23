Запугать общество и заставить поддержать войну: Россия готовит „атаку под чужим флагом“ в Белгородской области?

Кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезы о том, что ВСУ стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие российские источники отмечают, что войскам РФ необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу нападения украинских военных, сообщают аналитики.

Такие утверждения, в частности, давно циркулируют в сообществе военных блогеров, которые критикуют российское командование за оставленные позиции и призывают вернуть территории в Харьковской области, освобожденные ВСУ в сентябре.

Российские заявления о готовящемся нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать общество и заставить его поддержать войну, считают эксперты ISW. Они отмечают, что вторжение в Россию не представляет стратегического интереса для Украины, и Киев просто не сможет провести операцию такого масштаба.

Заявления о предполагаемом вторжении в Белгородскую область появились на фоне снижения поддержки войны среди россиян, в том числе жителей приграничных регионов, после мобилизации и неудач армии РФ, отмечает ISW.

С начала войны Белгородская область и другие приграничные российские регионы регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. 22 ноября белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о гибели троих мирных жителей в приграничном районе области: жительница Шебекино погибла при обстреле города, супружеская пара погибла в селе Староселье, подорвавшись на боеприпасе. В октябре в Белгородской области начали строить оборонительные сооружения из бетонных блоков. Похожие блоки ЧВК Вагнера устанавливала в аннексированной Луганской области, создавая так называемую Линию Пригожина — оборонительное сооружение против украинской армии. В ноябре губернатор Гладков показал, как на границе региона с Украиной идет строительство „засечной черты“.