Запугать общество и заставить поддержать войну: Россия готовит „атаку под чужим флагом“ в Белгородской области?
Российские власти, вероятно, создают информационный фон для „атаки под чужим флагом“ в Белгородской области. Об этом пишет в своей сводке за 22 ноября американский Институт изучения войны (ISW), который с начала российского вторжения в Украину анализирует обстановку на фронте, сообщает Meduza.
Кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезы о том, что ВСУ стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие российские источники отмечают, что войскам РФ необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу нападения украинских военных, сообщают аналитики.
Такие утверждения, в частности, давно циркулируют в сообществе военных блогеров, которые критикуют российское командование за оставленные позиции и призывают вернуть территории в Харьковской области, освобожденные ВСУ в сентябре.
Российские заявления о готовящемся нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать общество и заставить его поддержать войну, считают эксперты ISW. Они отмечают, что вторжение в Россию не представляет стратегического интереса для Украины, и Киев просто не сможет провести операцию такого масштаба.
Заявления о предполагаемом вторжении в Белгородскую область появились на фоне снижения поддержки войны среди россиян, в том числе жителей приграничных регионов, после мобилизации и неудач армии РФ, отмечает ISW.