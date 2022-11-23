23.11.2022, 16:55
RusDelfi В УКРАИНЕ | 560 евро в сутки на генератор: как малый бизнес в Одессе справляется с отключением электроэнергии
Из-за того, что Россия продолжает наносить удары по энергетическим системам Украины, по всей стране проходят временные стабилизационные отключения электроэнергии. Малый бизнес в Одессе - кафе, магазины, рестораны и гостиницы, чтобы не останавливать работу, используют электрогенераторы. В сутки работа электрогенератора некоторым предпринимателям обходится в 560 евро.