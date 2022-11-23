RusDelfi В УКРАИНЕ | 560 евро в сутки на генератор: как малый бизнес в Одессе справляется с отключением электроэнергии

По всей Украине проходят плановые отключения электроэнергии, а 21 и 22 ноября в Одесской области и вовсе были экстренные отключения - графики не действовали. Возникли и проблемы и с интернет-связью, с перебоями работали беспроводной и проводной интернет.

Даже во время написания этой статьи в одном из кафе внезапно выключился свет, работники в экстренном порядке завершили свою работу. Посетители кафе с пониманием отнеслись, даже с юмором, это же Одесса.