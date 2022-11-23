За рубежом
23.11.2022, 16:55

RusDelfi В УКРАИНЕ | 560 евро в сутки на генератор: как малый бизнес в Одессе справляется с отключением электроэнергии

 

Из-за того, что Россия продолжает наносить удары по энергетическим системам Украины, по всей стране проходят временные стабилизационные отключения электроэнергии. Малый бизнес в Одессе - кафе, магазины, рестораны и гостиницы, чтобы не останавливать работу, используют электрогенераторы. В сутки работа электрогенератора некоторым предпринимателям обходится в 560 евро.

По всей Украине проходят плановые отключения электроэнергии, а 21 и 22 ноября в Одесской области и вовсе были экстренные отключения - графики не действовали. Возникли и проблемы и с интернет-связью, с перебоями работали беспроводной и проводной интернет.

Даже во время написания этой статьи в одном из кафе внезапно выключился свет, работники в экстренном порядке завершили свою работу. Посетители кафе с пониманием отнеслись, даже с юмором, это же Одесса.

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