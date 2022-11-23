От Италии до Аргентины. Одиннадцать сенсационных поражений фаворитов на чемпионатах мира
Сборная Аргентины с Лионелем Месси проиграла сборной Саудовской Аравии (1:2) в матче первогого тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Результат сенсационный, но на подобных турнирах триумфы андердогов — не редкость. Ниже — десятка самых неожиданных поражений фаворитов в истории чемпионатов мира.
ЧМ-1990: Камерун — Аргентина 1:0
Непомнящий круче Марадоны
Команда российского тренера Валерия Непомнящего одолела действующих чемпионов мира во главе с Диего Марадоной. Матч открытия ЧМ-1990 определённо удался: скромная африканская сборная с советским тренером неожиданно победила.
Победу Камеруну принес Франсуа Омам-Бийик: на 67-й минуте он выпрыгнул выше всех и открыл счёт. При этом почти весь второй тайм камерунцы провели в меньшинстве, напоминает Чемпионат.
Итоговый результат Камеруна на турнире: проиграли Англии в четвертьфинале в дополнительное время — 2:3.
ЧМ-2022: Германия — Япония 1:2
Сборная Германии доминировала в первом тайме, а сборная Японии периодически отвечала опасными контратаками, но до удара в створ не доходило. На 33-й минуте немы заработали пенальти, который реализовал Гюндоган. В самой концовке тайма Германия забила второй гол, но его отменили после просмотра ВАР. Второй тайм также проходил под диктовку немецкой сборной, но все перевернулось с ног на голову за восемь минут. С начало Рицу Доана вывел японцев вперед, а потом Такума Асано ударом под перекладину поставил точку в матче. Оставшееся время Япония уверенно оборонялась и одержала сенсационную победу.
Итоговый результат Япония на турнире: скоро узнаем!
ЧМ-2022: Аргентина — Саудовская Аравия 1:2
Храбрые „соколы“ против Месси
Инструкция, как перевернуть игру за перерыв. Аргентина в режиме пробежки отыграла первый тайм, Лео Месси забил с пенальти, а еще три гола были отменены из-за офсайда. Смутило ли это саудовцев? „Соколы“ расправили крылья и во втором тайме были лучше аргентинцев во всем: в организации, самоотверженности и, конечно, в голах. Пяти минут хватило, чтобы забить два: Салех Аль-Шехри на 48-й минуте и Салем Аль-Давсари — на 53-й!
Как сложится турнир в Катаре для Саудовской Аравии, пока неизвестно. Но сотворить историю у них уже получилось.
Итоговый результат Саудовской Аравии на турнире: скоро узнаем!
ЧМ-1966: КНДР — Италия 1:0
Оставили без плей-офф двукратных чемпионов мира
Одно попадание сборной КНДР на чемпионат мира 1966-го связано с рядом внезапно сложившихся факторов, но что творила команда на турнире в Англии, заслуживает отдельной истории.
Северокорейцев не воспринимали всерьёз из-за легкого отбора и поражения от СССР (0:3) в 1-м туре. Оказалось, сборная КНДР набирала форму уже по ходу турнира: после разгромного поражения случилась ничья с Чили (1:1), а дальше — попытка замахнуться на выход из группы.
Чтобы попасть в плей-офф, КНДР устраивала победа над Италией, которая по всем статьям была сильнее, опытнее и круче. Но итальянцы уступили Советскому Союзу (0:3) и победили Чили (2:0) — потому оказались в четвертьфинале только одной ногой: для окончательного попадания туда требовалась хотя бы ничья с Кореей. Но случилось чудо: корейцам хватило одного гола (его автором стал Пак Ду Ик), чтобы оставить без плей-офф двукратных чемпионов мира!
Итоговый результат КНДР на турнире: проиграли Португалии в четвертьфинале — 3:5.
ЧМ-2002: Франция – Сенегал 0:1
Позор для Франции и турнир жизни для Сенегала
Первое место в группе А на турнире в Японии и Корее автоматически приписывалось французам. На ЧМ-2002 „трёхцветные“ приехали с двумя кубками: мира (1998) и Европы (2000). В квартете были Уругвай, Дания и Сенегал. „Выглядит как девять очков“, — решили французы. И набрали одно.
Кошмар начался именно с Сенегала. Африканскую сборную тренировал француз Брюно Метсю, а все игроки, кроме запасных вратарей, представляли французские клубы. Сенегальцы играли дерзко, чуть бесшабашно, но победили заслуженно. Да, у Франции в том матче не было Зинедина Зидана, при этом играли Виейра, Анри, Вильторд, Трезеге. Однако вратарь Тони Сильва как лев бросался на каждый мяч, а однажды его спасла перекладина.
Победный гол забил Папа Буба Диопа, который вовремя вбежал в штрафную, поддержав контратаку.
Итоговый результат Сенегала на турнире: проиграли Турции в четвертьфинале – 0:1 в дополнительное время.
ЧМ-1950: США — Англия 1:0
Посудомойщик наказал целую страну
Одна из главных сенсаций в истории чемпионатов мира. Перед игрой англичане всячески насмехались над американцами. Британские журналисты советовали игрокам не забивать сопернику больше трёх, чтобы было не слишком обидно. Даже главный тренер сборной США Билл Джеффри перед игрой признался, что не рассчитывает и на ничью, и сравнивал своих футболистов с овцами, которые готовы пойти на убой.
В итоге встреча закончилась минимальной победой любителей, то есть американцев. На 38-й минуте забил Джо Гатьенс, который в обычной жизни работал посудомойщиком и перед турниром подал заявление на американское гражданство (изначально был гаитянином). В это не верил никто: в Англии посчитали информацию ложной, а когда она оказалась правдой, то пресса начала искать подвох — например, что за США играли иностранцы.
Стыдно было всей стране, и поэтому отчёт о матче поставили на последнюю полосу в самое неприглядное место. А покупающие газету переписывали счет от руки — вместо 0:1 они делали 10:1 в пользу сборной Англии. Видеть обратное они просто не могли.
Итоговый результат США на турнире: последнее место в группе 2.
ЧМ-2002: Южная Корея — Италия 2:1
Скандальная сказка от команды Хиддинка
Это сейчас у Южной Кореи много игроков в топовых чемпионатах и мировая звезда — Сон Хын Мин. В 2002 году самым известным персонажем на домашнем для Кореи мундиале был тренер сборной — Гус Хиддинк.
Можно было бы взять в рейтинг победу южнокорейцев в группе над Португалией (1:0). Или успешную серию пенальти в четвертьфинале с Испанией после нулевой ничьей в основное и дополнительное время (5:3). Но остановимся на драматичной битве в 1/8 финала.
Кристиан Вьери на 18-й минуте забил первый гол, а затем в игре было слишком много арбитра Байрона Морено из Эквадора. Он взбесил итальянцев, когда назначил пенальти на пятой минуте. Джиджи Буффон парировал удар, но это было только начало. Позже судья отменил гол Дамиано Томмази из-за офсайда (затем признал, что это ошибка) и удалил Франческо Тотти.
Корейцы ухватились за шанс, насели, а Хиддинк отправил на поле всех атакующих футболистов. И ставка сыграла — на 88-й Соль Ги Хён сравнял, а на 117-й Ан Чжун Хван добил Италию „золотым“ голом.
Страсти по поводу судейства не утихали ещё долго. Итальянские чиновники предлагали расследовать, а не купил ли кто-то арбитра. Автор победного гола Ан Чжун Хван вообще стал персоной нон-грата в „Перудже“, и с ним расторгли контракт.
Итоговый результат Южной Кореи на турнире: проиграли Турции в матче за третье место — 2:3.
ЧМ-1994: Болгария — Германия 2:1
Стоичков против чемпионов мира
Путь Болгарии на ЧМ-1994 — прекрасный сюжет для фильма. Обыграли чемпионов мира 1986 года в группе, вышли в плей-офф в какой-то мере из-за скандала вокруг дисквалификации Диего Марадоны, просочились в четвертьфинал через серию пенальти с Мексикой. Но матч с немцами — отдельное событие, заслуживающее погружения.
К четвертьфиналу обе команды подходили в разном состоянии. Да, болгары хоть и были талантливы, но уступали немцам в классе. Однако кадровые проблемы по ходу турнира (травма Бреме и, например, исключение Эффенберга из команды за средний палец вкупе с переводом Маттеуса в полузащиту) дали о себе знать.
По ходу матча к победе были ближе немцы – чудеса в воротах творил Михайлов, а гол Фёллера отменили из-за офсайда. Удача точно сопутствовала сборной Болгарии: например, счёт ничейным со штрафного сделал Стоичков. Это эмоционально воодушевило команду, и через три минуты Лечков реализовал уже позиционную атаку. После этого моментов у немцев не возникало.
Итоговый результат Болгарии на турнире: проиграли Швеции в матче за третье место – 0:4.
ЧМ-1982: Северная Ирландия — Испания 1:0
С пляжа на матч!
Северная Ирландия чудом попала на ЧМ-1982. Футболисты выбили повышенные гонорары от своей федерации, а в Испанию отправились как на отдых. Главный тренер Билли Биндхэм разрешил игрокам ходить на пляж, гулять где угодно и даже выпивать после игр.
После ничьих с Югославией (0:0) и Гондурасом (1:1) североирландцам, чтобы выйти во второй групповой этап без оглядки на соперников, нужно было обыгрывать хозяина ЧМ — Испанию.
На 47-й минуте Армстронг вывел гостей вперед, а после Северная Ирландия лишилась игрока за грубость и окончательно ушла в оборону. Испанцам вскрыть её не удалось. Но глобально это ни на что не повлияло: обе команды вышли в следующий этап.
Итоговый результат Северной Ирландии на турнире: третье место на втором групповом этапе (группа D).
ЧМ-1994: Италия – Ирландия 0:1
Историческая победа Ирландии на Кубке мира
Это был лишь второй чемпионат мира, куда приехала сборная Ирландии. И уже на старте команде выпала Италия с великолепным Роберто Баджо в атаке. Ирландия в тот момент — стареющая команда, у которой отвалилось из-за травм несколько ценных игроков. Так что они просто настроились победить в битве.
Тренер Джек Чарльтон сразу обозначил намерения, выставив оборонительный состав. Просто никто не ожидал, что в самом начале матча Рэй Хаутон шальным ударом переиграет Джанлуку Пальюку. Потом ирландцы забетонировали ворота и продержались до конца матча.
То была первая в истории Республики Ирландия победа на чемпионате мира. Событие, которое в стране до сих пор отмечают как историческое.
Итоговый результат Ирландии на турнире: проиграли Нидерландам в 1/8 финала — 0:2.
ЧМ-2010: Испания — Швейцария 0:1
Холодный душ для чемпионов ЕВРО-2008
Триумфальный для Испании Кубок мира в ЮАР начался с обидного поражения от Швейцарии. Не то чтобы команда Оттмара Хитцфельда была совсем уж ноунеймом. Однако испанцы приехали в статусе действующих чемпионов Европы и в самом что ни на есть „золотом“ составе: Касильяс, Рамос, Пуйоль, Пике, Капдевила, Бускетс, Хаби Алонсо, Хави, Иньеста, Сильва, Вилья.
У Швейцарии было кем ответить: Бенальо, Сендерос, Циглер, Инлер, Барнетта тоже играли в топ-лигах. Но было ясно, что парни Хитцфельда выходят обороняться. Испанцы чаще били (24-8 и 8-3 — в створ), больше подали угловых (12-3), но единственный гол в середине второго тайма забил швейцарец Желсон Фернандеш.
Мораль для сборной Аргентины-2022: даже если ты провалил первый тур, ещё не всё потеряно.
Итоговый результат Швейцарии на турнире: третье место в группе Н.