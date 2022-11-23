От Италии до Аргентины. Одиннадцать сенсационных поражений фаворитов на чемпионатах мира

Одно попадание сборной КНДР на чемпионат мира 1966-го связано с рядом внезапно сложившихся факторов, но что творила команда на турнире в Англии, заслуживает отдельной истории.

Как сложится турнир в Катаре для Саудовской Аравии, пока неизвестно. Но сотворить историю у них уже получилось.

Инструкция, как перевернуть игру за перерыв. Аргентина в режиме пробежки отыграла первый тайм, Лео Месси забил с пенальти, а еще три гола были отменены из-за офсайда. Смутило ли это саудовцев? „Соколы“ расправили крылья и во втором тайме были лучше аргентинцев во всем: в организации, самоотверженности и, конечно, в голах. Пяти минут хватило, чтобы забить два: Салех Аль-Шехри на 48-й минуте и Салем Аль-Давсари — на 53-й!

Сборная Германии доминировала в первом тайме, а сборная Японии периодически отвечала опасными контратаками, но до удара в створ не доходило. На 33-й минуте немы заработали пенальти, который реализовал Гюндоган. В самой концовке тайма Германия забила второй гол, но его отменили после просмотра ВАР. Второй тайм также проходил под диктовку немецкой сборной, но все перевернулось с ног на голову за восемь минут. С начало Рицу Доана вывел японцев вперед, а потом Такума Асано ударом под перекладину поставил точку в матче. Оставшееся время Япония уверенно оборонялась и одержала сенсационную победу.

Победу Камеруну принес Франсуа Омам-Бийик: на 67-й минуте он выпрыгнул выше всех и открыл счёт. При этом почти весь второй тайм камерунцы провели в меньшинстве, напоминает Чемпионат .

Северокорейцев не воспринимали всерьёз из-за легкого отбора и поражения от СССР (0:3) в 1-м туре. Оказалось, сборная КНДР набирала форму уже по ходу турнира: после разгромного поражения случилась ничья с Чили (1:1), а дальше — попытка замахнуться на выход из группы.

Чтобы попасть в плей-офф, КНДР устраивала победа над Италией, которая по всем статьям была сильнее, опытнее и круче. Но итальянцы уступили Советскому Союзу (0:3) и победили Чили (2:0) — потому оказались в четвертьфинале только одной ногой: для окончательного попадания туда требовалась хотя бы ничья с Кореей. Но случилось чудо: корейцам хватило одного гола (его автором стал Пак Ду Ик), чтобы оставить без плей-офф двукратных чемпионов мира!

Итоговый результат КНДР на турнире: проиграли Португалии в четвертьфинале — 3:5.

ЧМ-2002: Франция – Сенегал 0:1

Позор для Франции и турнир жизни для Сенегала

Первое место в группе А на турнире в Японии и Корее автоматически приписывалось французам. На ЧМ-2002 „трёхцветные“ приехали с двумя кубками: мира (1998) и Европы (2000). В квартете были Уругвай, Дания и Сенегал. „Выглядит как девять очков“, — решили французы. И набрали одно.

Кошмар начался именно с Сенегала. Африканскую сборную тренировал француз Брюно Метсю, а все игроки, кроме запасных вратарей, представляли французские клубы. Сенегальцы играли дерзко, чуть бесшабашно, но победили заслуженно. Да, у Франции в том матче не было Зинедина Зидана, при этом играли Виейра, Анри, Вильторд, Трезеге. Однако вратарь Тони Сильва как лев бросался на каждый мяч, а однажды его спасла перекладина.

Победный гол забил Папа Буба Диопа, который вовремя вбежал в штрафную, поддержав контратаку.

Итоговый результат Сенегала на турнире: проиграли Турции в четвертьфинале – 0:1 в дополнительное время.

ЧМ-1950: США — Англия 1:0

Посудомойщик наказал целую страну