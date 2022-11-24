Известные эстонские инфлюенсеры принимают вызов по созданию лучшего фото на смартфон
Стилист и эксперт в сфере моды Женя Фокин и молодая предпринимательница и контент-мейкер Виктория Виллиг отвечают на вызов Huawei, чтобы проверить, кто из них лучше фотографирует на смартфон.
В аккаунтах Жени и Виктории в социальных сетях можно найти сотни замечательных вдохновляющих фотографий из путешествий, увлекательных событий, сияющих людей, ярких луков и многого другого, что происходит в их жизнях каждый день. Фотографии и видео этих инфлюенсеров - будь то в виде сторизов или рилзов – как правило настолько захватывают внимание, что всегда получают лайки сотен, а часто даже тысяч, фолловеров. Тем не менее, Huawei пригласила их обоих принять участие в вызове Huawei Mate 50 Pro, чтобы узнать, насколько хорошо им удается запечатлеть эмоции на фотографиях в трех разных категориях.
Как запечатлеть красивые мгновения на телефон в темноте?
Первое задание для Жени, и для Виктории касается ночной фотосъемки, потому что съемка в темноте – это, в целом, довольно серьезный вызов даже для опытных фотографов. Такие яркие мгновения, как сияния городских огней и рождественских украшений, рассвет и закат или же сумрачный вечер у костра, вызывают естественное желание снова и снова пережить эти моменты с помощью запечатленных фотографий и видео, но получаемый в итоге результат может быть не очень реалистичным из-за низкой освещенности при съемке.
Так что оба инфлюенсера проверят свои навыки в фотовызове Huawei и испытают, насколько хорошо им удается делать снимки в режиме ночной съемки на смартфоне. Но у наших участников есть ощутимое преимущество - благодаря постоянному развитию последние модели смартфонов - такие как Mate 50 Pro - теперь имеют особенно мощную светочувствительность, сравнимую с зеркальными камерами, а также алгоритмы, помогающие сделать четкие и детализированные ночные снимки с откалиброванной яркостью, и при этом как с холодными, так и с теплыми тонами. Это означает, что режим ночной съемки позволяет делать фотографии на самом высоком уровне и при этом контуры объектов не размываются, объекты не пропадают с кадра, а цветовая гамма не пестрит нереальными цветами.
Макросъемка — насколько точно можно запечатлеть детали с помощью телефона?
Еще одна задача для обоих хорошо известных инфлюенсеров — сделать особенно детальный макроснимок. Детализированные крупные планы — это совершенно отдельная категория в фотографии, называемая макрофотографией, которой в наши дни также можно вполне успешно заниматься с помощью новых мощных камер телефонов. Макрокадры позволяют продемонстрировать обычно не столь заметные детали и текстуры - будь то растения, элементы декора или другие интересные объекты в нашем повседневном окружении.
Четкие и точные крупные планы, как правило, трудно получается из-за того, что изображение может стать размытым даже при малейшем колебании камеры. К тому же не каждым телефоном можно сделать макроснимок, потому что фокусировка при столь близком приближении к объекту съемки уже не будет работать. К счастью, новые модели смартфонов в этом отношении становятся все лучше и лучше, а благодаря широкоугольным макрокамерам они также поддерживают супермакросъемку, которая позволяет увеличивать детали и представлять их исключительно четко и ясно. То же самое относится и к съемке видео — благодаря новым моделям, таким как смартфон Mate 50 Pro и продвинутым технологиям его камеры - даже активные сцены остаются четкими и детализированными во время съемки с приближением.
Ваше селфи скажет о вас все
Третья миссия для обоих заметных контент-мейкеров — это сделать крутую портретную фотографию. Понятно, что на сегодня классный портрет или селфи – это, учитывая сегодняшнее плотное общение в социальных сетях, является важной визитной карточкой, которая достаточно много говорит о человеке – в каком он пребывает настроении, как выглядит и что он хочет сказать окружающим.
Так что в рамках третьей части нашего вызова Женя и Виктория могут испытать новейшие возможности портретной фотографии на смартфон. Так, например, они могут протестировать, как телефон Mate 50 Pro, исходя из фокуса, делит фотографию при портретной фотосъемке и при необходимости позволяет размывать фон портрета, чтобы лучше выделить человека на переднем плане. Они также могут попробовать возможности большой физической диафрагмы телефона и возможности специальных оптических алгоритмов, с помощью которых можно, например, отобразить на фотографии кожу более гладкой, ее тон сделать более естественным, а глазам придать большая яркость.
Следите за приключениями Жени и Виктории на их страницах в Instagram! Также загляните на страницы Huawei в Instagram и Facebook, чтобы увидеть сделанные нашими смелыми инфлюенсерами фотографии и проголосовать за понравившийся кадр. Голоса в обоих каналах суммируются и таким образом будет определен победитель!