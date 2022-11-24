Известные эстонские инфлюенсеры принимают вызов по созданию лучшего фото на смартфон

В аккаунтах Жени и Виктории в социальных сетях можно найти сотни замечательных вдохновляющих фотографий из путешествий, увлекательных событий, сияющих людей, ярких луков и многого другого, что происходит в их жизнях каждый день. Фотографии и видео этих инфлюенсеров - будь то в виде сторизов или рилзов – как правило настолько захватывают внимание, что всегда получают лайки сотен, а часто даже тысяч, фолловеров. Тем не менее, Huawei пригласила их обоих принять участие в вызове Huawei Mate 50 Pro, чтобы узнать, насколько хорошо им удается запечатлеть эмоции на фотографиях в трех разных категориях.

Как запечатлеть красивые мгновения на телефон в темноте?

Первое задание для Жени, и для Виктории касается ночной фотосъемки, потому что съемка в темноте – это, в целом, довольно серьезный вызов даже для опытных фотографов. Такие яркие мгновения, как сияния городских огней и рождественских украшений, рассвет и закат или же сумрачный вечер у костра, вызывают естественное желание снова и снова пережить эти моменты с помощью запечатленных фотографий и видео, но получаемый в итоге результат может быть не очень реалистичным из-за низкой освещенности при съемке.

Так что оба инфлюенсера проверят свои навыки в фотовызове Huawei и испытают, насколько хорошо им удается делать снимки в режиме ночной съемки на смартфоне. Но у наших участников есть ощутимое преимущество - благодаря постоянному развитию последние модели смартфонов - такие как Mate 50 Pro - теперь имеют особенно мощную светочувствительность, сравнимую с зеркальными камерами, а также алгоритмы, помогающие сделать четкие и детализированные ночные снимки с откалиброванной яркостью, и при этом как с холодными, так и с теплыми тонами. Это означает, что режим ночной съемки позволяет делать фотографии на самом высоком уровне и при этом контуры объектов не размываются, объекты не пропадают с кадра, а цветовая гамма не пестрит нереальными цветами.

Макросъемка — насколько точно можно запечатлеть детали с помощью телефона?