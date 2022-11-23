Исследование: какие транспортные средства предпочитают жители Эстонии?

„Глядя на результаты исследования, приятно констатировать, что репутация Elron по-прежнему оценивается высоко – 60% эстоноземельцев считают ее хорошей, а 16% и вовсе очень хорошей“, – рассказала менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кульдеркнуп. Высокую оценку среди прочего получили удобство, хорошее обслуживание, скорость поездов и точность соблюдения расписаний, чистота поездов и удобство билетной системы. По словам Кульдеркнуп, исследование еще раз подтвердило, что по сравнению с другими транспортными средствами Elron в наибольшей степени ассоциируется с экологичностью и большей возможностью для перевозки багажа.

Среди более критических оценок в исследовании была отмечена переполненность поездов и нехватка сидячих мест, которые, естественно, отразились на оценках потребителей и их выборах. При этом нам хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что Elron ежедневно обслуживает порядка 20 000 пассажиров, и что мы обеспечиваем более 200 отправлений в день. В пиковые часы спрос на передвижение поездом является более высоким, и мы планируем обязательно направить на наиболее популярные отправления более длинные составы.

„Этим летом правительство одобрило заказ дополнительных десяти поездов – парк поездов Elron в течение следующих пяти лет получит значительное дополнение, увеличившись более чем на 40%. Это позволит значительно расширить возможности по лучшему обслуживанию пассажиров и уплотнению расписаний движения поездок“, – рассказала Кульдеркнуп.