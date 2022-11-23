Исследование: какие транспортные средства предпочитают жители Эстонии?
В результате исследования в области репутации, проведенного Eesti Uuringukeskus OÜ по всей Эстонии, выяснилось, что организующее движение пассажирских поездов в Эстонии предприятие Elron оценивается высоко, и клиенты по большей части довольны его услугой, однако потребность в новых поездах все-таки является большой. Несмотря на то, что наиболее используемым эстоноземельцами транспортным средством по-прежнему является автомобиль, еженедельно на внутригородском общественном транспорте передвигается треть жителей Эстонии.
„Глядя на результаты исследования, приятно констатировать, что репутация Elron по-прежнему оценивается высоко – 60% эстоноземельцев считают ее хорошей, а 16% и вовсе очень хорошей“, – рассказала менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кульдеркнуп. Высокую оценку среди прочего получили удобство, хорошее обслуживание, скорость поездов и точность соблюдения расписаний, чистота поездов и удобство билетной системы. По словам Кульдеркнуп, исследование еще раз подтвердило, что по сравнению с другими транспортными средствами Elron в наибольшей степени ассоциируется с экологичностью и большей возможностью для перевозки багажа.
Среди более критических оценок в исследовании была отмечена переполненность поездов и нехватка сидячих мест, которые, естественно, отразились на оценках потребителей и их выборах. При этом нам хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что Elron ежедневно обслуживает порядка 20 000 пассажиров, и что мы обеспечиваем более 200 отправлений в день. В пиковые часы спрос на передвижение поездом является более высоким, и мы планируем обязательно направить на наиболее популярные отправления более длинные составы.
„Этим летом правительство одобрило заказ дополнительных десяти поездов – парк поездов Elron в течение следующих пяти лет получит значительное дополнение, увеличившись более чем на 40%. Это позволит значительно расширить возможности по лучшему обслуживанию пассажиров и уплотнению расписаний движения поездок“, – рассказала Кульдеркнуп.
По словам Кульдеркнуп, количество пассажиров поездов в последние годы стабильно росло, также как и спрос на поезда в качестве транспортного средства. Исходя из недавно проведенного исследования, мы можем сказать, что 6% пассажиров пользуются поездами ежедневно, 12% ездят до пары раз в месяц, почти 50% несколько раз в год, и порядка пятой части эстоноземельцев никогда не пользуются поездами. В течение последнего года целых 15% использующих поезд жителей нашей страны стали ездить на поезде больше, чем раньше.
„Кроме того, исследование подтвердило, что эстоноземельцы по-прежнему считают, что поезд является безопасным, удобным, быстрым и экологичным транспортным средством. Мы обязательно должны продолжать развивать билетную систему, продолжать предоставлять ориентированное на клиента обслуживание, а также обеспечивать нашу услугу и для пассажиров с особыми потребностями“, – добавила Кульдеркнуп.
Наиболее используемым эстоноземельцами транспортным средством является автомобиль
В результате исследования выяснилось, что эстоноземельцы остаются любителями автомобилей – наиболее используемым транспортным средством в нашей стране по-прежнему является автомобиль, на котором до трех раз в неделю передвигается почти треть, и минимум раз в неделю 16% жителей Эстонии. Еженедельно на внутригородском транспорте передвигается треть, и на легком персональном средстве передвижения четверть жителей Эстонии.
„В качестве наиболее распространенной причины неиспользования поезда было отмечено отсутствие движения поездов вблизи дома, а также отсутствие импульса, необходимого для передвижения на поезде. Тем не менее, многих людей начать использовать для передвижения поезд побудило бы большее количество остановок поезда вблизи дома. Шестая часть респондентов передвигалась бы на поезде при возникновении такой потребности, и, кроме того, в качестве стимула был упомянут более плотный график и наличие определенного сидячего места“, – объяснила Кульдеркнуп, добавив, что в настоящее время можно обеспечить для себя определенное сидячее место, приобретя билет для поездки 1-м классом.
Менеджер по коммуникации Elron напомнила, что поезд является одним из самых безопасных и экологичных транспортных средств в Эстонии, а также самым точным транспортным средством в части соблюдения расписания.
Предприятие AS Eesti Liinirongid (Elron) в сотрудничестве с OÜ Eesti Uuringukeskus провело общеэстонское исследование в области репутации, целью которого было выяснить предпочтения и оценки потребителей в части общественного транспорта. Исследование было проведено в период 14.09 – 01.10.2022.
Elron благодарит всех участников исследования.