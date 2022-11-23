ФОТО | В Старом Таллинне будут работать роботы-курьеры

По словам вице-мэра Танеля Кийка, одной из целей Таллинна в качестве Зеленой столицы Европы-2023 является развитие в городском пространстве углеродно-нейтральной мобильности. „Таллиннский Старый город находится в списке культурного наследия ЮНЕСКО, этот район - одновременно и место жительства, и пространство активного предпринимательства, и привлекательный туристический объект. Поэтому разумно для обслуживания местных учреждений, предприятий и населения использовать прогрессивные варианты передвижения. Робот-курьер работает исключительно от электричества, не производит шума и выхлопов, поэтому на узких улицах Старого города в сравнении с обычными моторными транспортными средствами он является более безопасным и экологичным вариантом доставки товаров, - пояснил Кийк. – Мы заключим договор о сотрудничестве на два месяца, за этот период будет реализован пилотный проект, чтобы получить опыт и посмотреть, оправдывает ли себя использование роботов-курьеров в Старом городе“.

Предприятие Cleveron Mobility AS (под брендом Clevon) занимается развитием многофункциональных автономных транспортных средств CLEVON 1, которые помогают сделать доставку товаров на дом более экологичной, ориентированной на клиентов, быстрой и экономичной. Робот-курьер бесшумно доставляет посылки, он обладает проходимостью, в то же время обеспечивая безопасность пешеходов.

Руководитель Clevon Арно Кютть считает, что договор о сотрудничестве – важный шаг в направлении применения прогрессивных экологичных решений. „Если мы хотим повысить качество жизни в Старом городе, работающие полностью от электричества транспортные средства, такие как CLEVON 1, являются одним из возможных решений, способствующих снижению загрязнения окружающей среды в этом районе“. Кютть заверил, что одной из целей реализации пилотного проекта в сотрудничестве с партнером - DHL Express Estonia - является демонстрация необходимости нового подхода в доставке товаров и преимуществ для Старого города.