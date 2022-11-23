ФОТО | В Старом Таллинне будут работать роботы-курьеры
Город Таллинн и предприятие Cleveron Mobility AS заключат договор о сотрудничестве, который позволит предприятию, занимающемуся развитием беспилотных роботов-курьеров, оказывать услугу доставки в Старом городе.
По словам вице-мэра Танеля Кийка, одной из целей Таллинна в качестве Зеленой столицы Европы-2023 является развитие в городском пространстве углеродно-нейтральной мобильности. „Таллиннский Старый город находится в списке культурного наследия ЮНЕСКО, этот район - одновременно и место жительства, и пространство активного предпринимательства, и привлекательный туристический объект. Поэтому разумно для обслуживания местных учреждений, предприятий и населения использовать прогрессивные варианты передвижения. Робот-курьер работает исключительно от электричества, не производит шума и выхлопов, поэтому на узких улицах Старого города в сравнении с обычными моторными транспортными средствами он является более безопасным и экологичным вариантом доставки товаров, - пояснил Кийк. – Мы заключим договор о сотрудничестве на два месяца, за этот период будет реализован пилотный проект, чтобы получить опыт и посмотреть, оправдывает ли себя использование роботов-курьеров в Старом городе“.
Предприятие Cleveron Mobility AS (под брендом Clevon) занимается развитием многофункциональных автономных транспортных средств CLEVON 1, которые помогают сделать доставку товаров на дом более экологичной, ориентированной на клиентов, быстрой и экономичной. Робот-курьер бесшумно доставляет посылки, он обладает проходимостью, в то же время обеспечивая безопасность пешеходов.
Руководитель Clevon Арно Кютть считает, что договор о сотрудничестве – важный шаг в направлении применения прогрессивных экологичных решений. „Если мы хотим повысить качество жизни в Старом городе, работающие полностью от электричества транспортные средства, такие как CLEVON 1, являются одним из возможных решений, способствующих снижению загрязнения окружающей среды в этом районе“. Кютть заверил, что одной из целей реализации пилотного проекта в сотрудничестве с партнером - DHL Express Estonia - является демонстрация необходимости нового подхода в доставке товаров и преимуществ для Старого города.
В соответствии с договором о сотрудничестве, город позволит Clevon использовать роботов-курьеров для обслуживания расположенных в пешеходной зоне Старого города учреждений и предприятий или для доставки заказанных товаров. Поскольку роботы-курьеры – это транспортные средства дистанционного управления, использование которых на дорогах с активным движением недостаточно исследовано, роботам-курьерам предприятия Clevon будет разрешено передвигаться также за пределами Старого города, но только с 6 до 10 часов утра. Предприятие Clevon обязуется выполнять требования закона о дорожном движении и использовать одновременно только одного робота-курьера для перемещения товаров.
Собранный Clevon робот-курьер CLEVON 1 – малогабаритный (ширина 1,15 м, высота – 1,55 м, длина – 2,5 м) и легкий (500 кг). Он оснащен шестью камерами, которые создают угол обозрения 360о, что обеспечивает безопасность других участников движения, в том числе пешеходов.
На сегодняшнем заседании горуправы проект договора о сотрудничестве был одобрен, полномочия для подписания договора со стороны города переданы руководителю Таллиннского департамента транспорта Андресу Харьо.