Эстонский судья: матч между Марокко и Хорватией быстро забудут
В сотрудничестве с Эстонским футбольным союзом Delfi публикует колонку о чемпионате мира, в которой рассказывается о завершенном матче и его героях. Матч между Марокко и Хорватией проанализировал руководитель судейского отдела EJL Ханнес Каасик.
Марокко-Хорватия 0:0
Хорватия была фаворитом стартового матча четвертого игрового дня, но уже с первых минут чувствовался дух Марокко. Однако, было хорошо видно, что игроки уважали друг друга. Это отразилось и на малом количестве дополнительных минут в первом тайме – мяч постоянно находился на поле и игра все время шла.
Первая половина также характеризовалась нервозностью со стороны Марокко, что давало Хорватии хорошие шансы выйти вперед в конце тайма.
Во втором тайме было больше остановок из-за травм, поэтому первые 15 минут темп был ниже, и игра не была такой плавной. После того, как марокканский левый защитник Нуссар Мазрауи покинул поле, игра вернулась в прежний ритм, и у Хорватии появилась небольшая инициатива.
Хорошее качество игры характеризовалось тем, что первую и единственную желтую карточку марокканцы заработали лишь на 78-й минуте.
Подводя итог, можно сказать, что это был очень дисциплинированный, оборонительный и приятный матч, но, вероятно, его довольно быстро забудут из-за отсутствия ярких моментов.