Эстонский судья: матч между Марокко и Хорватией быстро забудут

Марокко-Хорватия 0:0

Хорватия была фаворитом стартового матча четвертого игрового дня, но уже с первых минут чувствовался дух Марокко. Однако, было хорошо видно, что игроки уважали друг друга. Это отразилось и на малом количестве дополнительных минут в первом тайме – мяч постоянно находился на поле и игра все время шла.

Первая половина также характеризовалась нервозностью со стороны Марокко, что давало Хорватии хорошие шансы выйти вперед в конце тайма.

Во втором тайме было больше остановок из-за травм, поэтому первые 15 минут темп был ниже, и игра не была такой плавной. После того, как марокканский левый защитник Нуссар Мазрауи покинул поле, игра вернулась в прежний ритм, и у Хорватии появилась небольшая инициатива.

Хорошее качество игры характеризовалось тем, что первую и единственную желтую карточку марокканцы заработали лишь на 78-й минуте.

Подводя итог, можно сказать, что это был очень дисциплинированный, оборонительный и приятный матч, но, вероятно, его довольно быстро забудут из-за отсутствия ярких моментов.

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