Коронавирус возвращается? Люди до сих пор болеют? Отвечает доктор Пилле Мяртин

Учитывая статистические данные Ляэне-Таллиннской центральной больницы, можем сказать, что симптоматический Covid, из-за которого человеку требуется госпитализация, в последние недели встречается реже, чем, например, месяц назад. На данный момент в нашей больнице на лечении находятся менее 20 пациентов с диагнозом Covid. Это люди, относящиеся к группе риска – пожилые, имеющие несколько сопутствующих заболеваний. В течение последнего месяца в нашей больнице среди пациентов с коронавирусом в среднем фиксировался один смертельный случай в неделю.

По сравнению с 2021 годом ситуация с Covid в больнице существенно изменилась. Так, в ноябре 2021 года на лечении в Ляэне-Таллиннской центральной больнице находилось более 60 пациентов с коронавирусом. В то время как раз распространялся дельта-штамм коронавируса, который еще больше осложнял течение болезни: пациентам требовались дополнительная кислородная терапия, респираторная поддержка и интенсивное лечение. В настоящее время иммунитет населения повысился благодаря масштабной вакцинации, а также в результате перенесенной болезни. Кроме того, в большинстве случаев заражение омикрон-штаммом коронавируса не вызывает такого тяжелого течения болезни, как при дельта-штамме.

Однако, несмотря на то, что необходимость в госпитализации инфицированных Covid уменьшилась, коронавирус никуда не исчез. Вполне вероятно, что еще долгое время Covid-19 будет „обогащать“ наш сезон респираторных вирусных заболеваний. Важно помнить, что, в дополнение к коронавирусу, сейчас вовсю распространяются и другие респираторные вирусы, такие как вирус гриппа, РС-вирус, метапневмовирус и риновирус.

Хотя потребность в стационарном лечении заразившихся Covid в последние недели уменьшилась, все же есть люди, болезнь которых протекает очень тяжело и может закончиться смертельным исходом. Поэтому мы рекомендуем всем, кто относится к группе риска, обязательно сделать бустерную дозу вакцины от Covid, которая защищает от тяжелых осложнений. Последние данные показывают, что новая бивалентная вакцина обеспечивает хорошую защиту от текущего штамма вируса, и вполне вероятно, что эта защита будет эффективна и против последующих мутаций Covid-вируса.