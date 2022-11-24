Ожидания жителей Эстонии по зарплате выросли до 1800 евро

Для работодателей выплата зарплаты в размере 1800 евро означает расходы на рабочую силу, то есть со всеми налогами, в размере более 3100 евро. Реальные зарплаты ниже ожиданий работников примерно на 500 евро, пишет rus.err.

Согласно опросу, изменились верхняя и нижняя планки ожиданий: 10% работников готовы работать за 1100 евро, еще столько же хотели бы получать не менее 3000 евро. Год назад эти показатели равнялись 1000 и 2700 евро соответственно.

Ожидания половины работников укладываются в диапазон 1500-2500 евро. Осенью прошлого года речь шла о 1250-2000 евро.