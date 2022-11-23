ФОТО RusDelfi | Россия нанесла удары по Киеву, есть погибшие. Киевская область полностью обесточена
„Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях!“, - написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Позже он сообщил о еще нескольких взрывах.
Три человека погибли и шестеро ранены в результате обстрела двухэтажного здания в Киеве, сообщает военная администрация города.
Киевская область полностью обесточена, сообщил глава региональной администрации Алексей Кулеба, также частично отключено отопление и водоснабжение. В регионе разворачиваются „пункты несокрушимости“, где есть тепло, связь и питание, добавил он.
По его словам, в области повреждены несколько объектов критической инфраструктуры. „Также есть попадания в многоэтажки в Вышгороде и частный сектор в Чабанах. Более 20 пострадавших, которым уже оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, один погибший“, — написал он.
СМИ сообщают, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Киеву Запорожье, Тернопольская и Сумская области частично остались без света.
Аварийно остановлены энергоблоки Южноукраинской АЭС, сообщают украинские СМИ, после ударов по энергетической инфраструктуре без электроснабжения осталась вся Одесская область.
Также удары затронули Кишинев и ряд районов Молдовы, которые также остались без света, наблюдаются массовые перебои с электричеством, заявил вице-премьер страны.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления официальных лиц воюющих сторон.