ФОТО RusDelfi | Россия нанесла удары по Киеву, есть погибшие
„Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях!“, - написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Позже он сообщил о еще нескольких взрывах.
Три человека погибли и шестеро ранены в результате обстрела двухэтажного здания в Киеве, сообщает военная администрация города.
Поступают также сообщения об отключениях электричества в городе. СМИ сообщают, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Киеву Запорожье, Тернопольская и Сумская области частично остались без света.
Аварийно остановлены энергоблоки Южноукраинской АЭС, сообщают украинские СМИ, после ударов по энергетической инфраструктуре без электроснабжения осталась вся Одесская область.
Также удары затронули Кишинев и ряд районов Молдовы, которые также остались без света, наблюдаются массовые перебои с электричеством, заявил вице-премьер страны.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления официальных лиц воюющих сторон.