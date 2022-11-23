ФОТО RusDelfi | Россия нанесла удары по Киеву, есть погибшие

„Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях!“, - написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Позже он сообщил о еще нескольких взрывах.

Три человека погибли и шестеро ранены в результате обстрела двухэтажного здания в Киеве, сообщает военная администрация города.

Поступают также сообщения об отключениях электричества в городе. СМИ сообщают, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Киеву Запорожье, Тернопольская и Сумская области частично остались без света.

Аварийно остановлены энергоблоки Южноукраинской АЭС, сообщают украинские СМИ, после ударов по энергетической инфраструктуре без электроснабжения осталась вся Одесская область.

Также удары затронули Кишинев и ряд районов Молдовы, которые также остались без света, наблюдаются массовые перебои с электричеством, заявил вице-премьер страны.

В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления официальных лиц воюющих сторон.