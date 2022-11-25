ОТ РЕДАКЦИИ | У списка влиятельных людей 2022 года украинское лицо

Сегодня был опубликован очередной список самых влиятельных людей в Эстонии, составленный изданиями EPL, LP и Delfi. Это уже седьмой такой список, и если списки 2020-2021 годов имели „лицо пандемии“, то список нынешнего года совершенно точно имеет украинское лицо.

В десятке первых влятельных персон есть семь человек, чье место в списке определила война в Украине: кроме премьер-министра Каи Каллас и представителей силовых органов, в списке есть активистка Йоханна-Мария Лехмте, которая получила известность благодаря кампаниям поддержки Украины. В этот список также вошли комментаторы и эксперты, которые получили много эфирного времени в эстонских СМИ в связи с событиями в Украине и таким образом действительно приобрели определенный вес в медийном пространстве. В списке есть имена наших журналистов, благодаря усилиям и труду которых, события в Украине в широко освещаются для читателей в Эстонии. Среди них - журналист RusDelfi Роман Старопопов, который на протяжении последних девяти месяцев почти непрепрывно находился в Украине и делал репортажи с места событий.

Важным фактом является и то, что впервые за последние семь лет публикации списка самых влиятельных лиц Эстонии, в число таких людей вошел человек, родившийся в Украине и переехавший в Эстонию, - музыкант Руслан Трочинский, имеющий большое количество поклонников.

Самого влиятельного человека 2021 года - таллиннского мэра Михаила Кылварта - мы найдем в этом году лишь в третьем десятке, что тоже хороший результат. Не нужно забывать, что список нынешнего года был составлен под сильным влиянием войны в Украине, и в Эстонии в этом году на первый план вышли вопросы национальной безопасности и помощи украинским беженцам, поэтому собственная внутренняя политика отошла в тень.