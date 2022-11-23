Европарламент признал Россию „государством-спонсором терроризма“

„Преднамеренные нападения и зверства, совершенные Российской Федерацией против гражданского населения Украины, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права равносильны актам террора“, - говорится в резолюции, одобренной законодателями ЕС.

„Ведя войну против Украины, российские военные усилили удары по гражданским объектам, включая энергетическую инфраструктуру, больницы, медицинские учреждения, школы и убежища, нарушая при этом международное право и международное гуманитарное право. Объявив Россию государством-спонсором терроризма, депутаты Европарламента хотят подготовить почву для того, чтобы Путин и его правительство были привлечены к ответственности за эти преступления перед международным трибуналом“, - говорится в поясняющей публикации на сайте Европарламента.

В информационной справке, сопровождающей резолюцию, отмечается, что этот документ стал ответом на озвученный еще весной 2022 года призыв президента Украины Владимира Зеленского признать РФ государством-спонсором терроризма.

Сам Зеленский отреагировал напринятие резолюции, написав в Твиттере: „Россия должна быть изолирована на всех уровнях и привлечена к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и по всему миру“.

Ранее резолюции о признании России государством, поддерживающим терроризм, были приняты парламентами Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, а также нижней палатой законодательного органа Чехии. Голосования по каждому из документов прошли вскоре после того, как Россия начала масштабные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Украины.

Призывы рассмотреть резолюцию со схожими формулировками звучат и от некоторых законодателей в США. Администрация Байдена, однако, противится этому, указывая, что такой статус вызовет незапланированные правовые последствия в США и мало чем поможет Украине.

Какие последствия?