Умный совет по экономии: новая программа для постоянных клиентов Alexela позволяет платить накопленными бонусами
Эстонская энергетическая компания Alexela в октябре представила обновленную программу для постоянных клиентов. Помимо скидок на топливо и товары она позволяет зарабатывать цифровые штампы, имеющие стоимость в деньгах, которые можно использовать для оплаты услуг и товаров. Alexela удивляет своих постоянных клиентов также персональными предложениями и скидкой ко дню рождения, действующей в течение пяти дней до и пяти дней после дня рождения.
Новая программа лояльности Alexela является двухуровневой. Вы достигаете первого уровня, как только регистрируетесь в качестве клиента Alexela. Второй уровень означает потребление товаров и услуг Alexela, выбор которых очень широк: топливо и зарядка электромобилей, торговля, электричество, природный газ, смарт-прицеп, баллонный газ.
„Безусловно, важно знать, что для нас важны и те клиенты, которые не владеют автомобилем и не заправляются на заправке, а посещают наши магазины или заключили договор на электроэнергию Alexela, – объясняет исполнительный директор Alexela Айво Адамсон. – В Эстонии все больше внимания уделяется необходимости экономии и планирования расходов, и принимая это во внимание, мы разработали новую программу для клиентов, которая позволяет оплачивать бонусами, накопленными при заправке топлива, также счета за электричество и газ“.
Клиенту Alexela всегда предоставляется скидка на топливо. При регистрации в качестве клиента топливо сразу дешевле на 3 цента за литр, а если собрать пять цифровых штампов, топливо дешевле уже на 5 центов за литр. Также в магазинах шаговой доступности Alexela действует постоянная скидка 15 % на вкусные горячие блюда, кофе и выпечку. Покупая электроэнергию, топливо, кофе и горячую еду в Alexela, постоянный клиент накапливает деньги Alexela, или цифровые штампы. Накопленные штампы можно обменять на товары или услуги Alexela, даже оплатить домашний счет за электроэнергию.
Один цифровой штамп можно получить, если заправляешь 10 литров топлива, оплачиваешь 10 евро в кафе-магазине Alexela, зарядку электричеством на 25 кВтч на открытой зарядной станции или арендуешь прицеп Alexela. Клиент, потребляющий электроэнергию и природный газ, в конце каждого месяца получает пять цифровых штампов, как и клиент, который заряжает электромобиль дома. Собранные в течение календарного года цифровые марки можно обменять на подарки или деньги в приложении, в самообслуживании и в магазине шаговой доступности Alexela. И если вы накопили 100 цифровых штампов, можно обменять их на деньги, то есть на 10 цифровых евро.
„Вы можете использовать эти деньги по своему желанию при оплате топлива, в кафе-магазине Alexela, при оплате счетов за электричество или газ, выбрать подарки из ассортимента магазина шаговой доступности Alexela или же внести свой вклад в поддержание окружающей среды, передав свои цифровые штампы для посадки деревьев в лесах Эстонии, – говорит Адамсон. – Клиент может накапливать скидки в виде денег на счете и использовать их позднее, чтобы заплатить за то, за что захочет. Это означает, что каждый может оформлять новую программу лояльности именно так, как хочет. Наша цель – направить преданных клиентов на путь, который способствует более выгодному потреблению, экономии денег и заботе об окружающей среде“.
Покупая в Alexela, вы придаете силы лесам Эстонии!
Будучи постоянным клиентом Alexela, можно присоединиться также к программе лояльности друзей природы, в рамках которой Alexela в сотрудничестве с клиентами высаживает в Эстонии деревья. „Большие изменения начинаются с маленьких шагов, и возможность делать более осознанный выбор при потреблении есть у каждого. Мы хотим предложить людям Эстонии максимально удобную возможность хоть немного компенсировать воздействие на окружающую среду, обусловленное их поездками. Воспользоваться ею – это самый простой способ помимо удовлетворения своих потребностей в заправке топливом принести также пользу природе“, – говорит Адамсон.
Будучи клиентом Alexela, вы можете направить 1 цент от своей постоянной скидки на посадку деревьев, а Alexela, со своей стороны, тоже добавит 1 цент. За каждые накопленные 0,25 € компания высаживает в лесу Эстонии новое дерево. Также есть дополнительная возможность посадить деревья – покупать их, принося в дар свои дигитальные штампы.
Адамсон добавляет, что заправка одного полного бака на Alexela приносит в леса Эстонии в среднем четыре новых саженца деревьев. На сегодня к зеленому сообществу Alexela присоединилось уже 40 000 человек, с помощью которых высажено более 622 000 деревьев.
Alexela – это эстонский зеленый новатор, который работает в основном в области энергетики, развивая устойчивую сеть заправочных станций путем создания возможностей заправки биометаном, СПГ, электричеством и в ближайшем будущем водородом. Alexela производит биометан по принципу циклической экономики, развивает газовые терминалы в Палдиски в Эстонии и Хамина в Финляндии. Alexela является также универмагом энергии, продавая уникальный ассортимент – электричество, природный газ, баллонный и резервуарный газ, а также предлагая на своих ста заправках по всей Эстонии автомобильное топливо, и кроме того, компания имеет 39 магазинов шаговой доступности.