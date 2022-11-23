Умный совет по экономии: новая программа для постоянных клиентов Alexela позволяет платить накопленными бонусами

Один цифровой штамп можно получить, если заправляешь 10 литров топлива, оплачиваешь 10 евро в кафе-магазине Alexela, зарядку электричеством на 25 кВтч на открытой зарядной станции или арендуешь прицеп Alexela. Клиент, потребляющий электроэнергию и природный газ, в конце каждого месяца получает пять цифровых штампов, как и клиент, который заряжает электромобиль дома. Собранные в течение календарного года цифровые марки можно обменять на подарки или деньги в приложении, в самообслуживании и в магазине шаговой доступности Alexela. И если вы накопили 100 цифровых штампов, можно обменять их на деньги, то есть на 10 цифровых евро.

Клиенту Alexela всегда предоставляется скидка на топливо. При регистрации в качестве клиента топливо сразу дешевле на 3 цента за литр, а если собрать пять цифровых штампов, топливо дешевле уже на 5 центов за литр. Также в магазинах шаговой доступности Alexela действует постоянная скидка 15 % на вкусные горячие блюда, кофе и выпечку. Покупая электроэнергию, топливо, кофе и горячую еду в Alexela, постоянный клиент накапливает деньги Alexela, или цифровые штампы. Накопленные штампы можно обменять на товары или услуги Alexela, даже оплатить домашний счет за электроэнергию.

„Безусловно, важно знать, что для нас важны и те клиенты, которые не владеют автомобилем и не заправляются на заправке, а посещают наши магазины или заключили договор на электроэнергию Alexela, – объясняет исполнительный директор Alexela Айво Адамсон. – В Эстонии все больше внимания уделяется необходимости экономии и планирования расходов, и принимая это во внимание, мы разработали новую программу для клиентов, которая позволяет оплачивать бонусами, накопленными при заправке топлива, также счета за электричество и газ“.

Новая программа лояльности Alexela является двухуровневой. Вы достигаете первого уровня, как только регистрируетесь в качестве клиента Alexela . Второй уровень означает потребление товаров и услуг Alexela, выбор которых очень широк: топливо и зарядка электромобилей, торговля, электричество, природный газ, смарт-прицеп, баллонный газ.

„Вы можете использовать эти деньги по своему желанию при оплате топлива, в кафе-магазине Alexela, при оплате счетов за электричество или газ, выбрать подарки из ассортимента магазина шаговой доступности Alexela или же внести свой вклад в поддержание окружающей среды, передав свои цифровые штампы для посадки деревьев в лесах Эстонии, – говорит Адамсон. – Клиент может накапливать скидки в виде денег на счете и использовать их позднее, чтобы заплатить за то, за что захочет. Это означает, что каждый может оформлять новую программу лояльности именно так, как хочет. Наша цель – направить преданных клиентов на путь, который способствует более выгодному потреблению, экономии денег и заботе об окружающей среде“.

Покупая в Alexela, вы придаете силы лесам Эстонии!

Будучи постоянным клиентом Alexela, можно присоединиться также к программе лояльности друзей природы, в рамках которой Alexela в сотрудничестве с клиентами высаживает в Эстонии деревья. „Большие изменения начинаются с маленьких шагов, и возможность делать более осознанный выбор при потреблении есть у каждого. Мы хотим предложить людям Эстонии максимально удобную возможность хоть немного компенсировать воздействие на окружающую среду, обусловленное их поездками. Воспользоваться ею – это самый простой способ помимо удовлетворения своих потребностей в заправке топливом принести также пользу природе“, – говорит Адамсон.

Будучи клиентом Alexela, вы можете направить 1 цент от своей постоянной скидки на посадку деревьев, а Alexela, со своей стороны, тоже добавит 1 цент. За каждые накопленные 0,25 € компания высаживает в лесу Эстонии новое дерево. Также есть дополнительная возможность посадить деревья – покупать их, принося в дар свои дигитальные штампы.

Адамсон добавляет, что заправка одного полного бака на Alexela приносит в леса Эстонии в среднем четыре новых саженца деревьев. На сегодня к зеленому сообществу Alexela присоединилось уже 40 000 человек, с помощью которых высажено более 622 000 деревьев.

Alexela – это эстонский зеленый новатор, который работает в основном в области энергетики, развивая устойчивую сеть заправочных станций путем создания возможностей заправки биометаном, СПГ, электричеством и в ближайшем будущем водородом. Alexela производит биометан по принципу циклической экономики, развивает газовые терминалы в Палдиски в Эстонии и Хамина в Финляндии. Alexela является также универмагом энергии, продавая уникальный ассортимент – электричество, природный газ, баллонный и резервуарный газ, а также предлагая на своих ста заправках по всей Эстонии автомобильное топливо, и кроме того, компания имеет 39 магазинов шаговой доступности.