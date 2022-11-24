Экс-тренер „Левадии“: Россию отстранили от чемпионата мира, а почему США не запретили играть, когда они бомбили Белград?(6)
Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, но без сборной России, которую из-за вторжения в Украину отстранили от международных турниров. В похожей ситуации в свое время была сборная Югославии, которая осталась без Евро-92. Rus.Delfi поговорили с экс-тренером „Левадии“, сербом Марко Савичем, который рассказал о том времени и о нынешней сборной Сербии.
Из-за вторжения России в Украину, ФИФА приняла решение отстранить все сборные России, а также футбольные клубы от международных турниров. Подопечные Валерия Карпина должны были сыграть в стыках с Польшей, а в случае победы - с Чехией или Швецией. Похожую историю когда-то пережила сборная Югославии, которая осталась без Евро-1992.
В 90-е югославов называли сильнейшей сборной в Европе. Ваша сборная считалась фаворитом Евро-92, но вообще не поехала туда. Причина была в том, что началась война. Вы помните это время?
Мне тогда было 8 лет, время было очень трудное, и тогда отстраняли всех спортсменов, как сейчас, в России. „Црвена Звезда“ тогда выиграла Кубок европейских чемпионов, Межконтинентальный кубок, и состав сборной состоял из игроков отечественных клубов. Сборная поехала на турнир в Швецию и спокойно готовилась к играм. Изначально ее не собирались отстранять, но в итоге из-за санкций вернули домой. Конечно, всем было тяжело, так как ждали победы на турнире.
Как так получилось, что во времена вашего детства словенец Катанец и хорват Просинечки, босниец Хаджибегич и серб Стойкович играли за одну команду и сохраняли нормальные отношения на поле. Наверняка вам рассказывали про эту легендарную сборную.
Они играли за одну страну, это был единый народ, только разной веры. Хорваты - католики, боснийцы - мусульмане, а сербы - православные, но это все единый народ. Если политика не вмешивается, то народ очень хорошо взаимодействует между собой.
Игроки этой сборной выиграли юношеский ЧМ-1987 года (в составе команды были будущие суперзвезды хорваты Давор Шукер, Роберт Просинечки и Звонимир Бобан, а также серб Предраг Миятович - прим. RusDelfi). Это была невероятно сильная сборная. Представьте, если бы сейчас была сборная Югославии? Эта сборная была бы главным фаворитом нынешнего ЧМ 100%.
Вы сами играли в Боснии и Герцеговине. Какое отношение там было к сербам в общем и к вам в частности?
Отношение было хорошее, у меня много друзей в Боснии. Между людьми никаких проблем нет, все проблемы создают политики и медиа. Для народа важнее человеческие качества.
Сейчас судьба сборной Югославии на Евро-92 постигла Россию. Россиянам не дали завершить отбор на чемпионат мира после вторжения их страны в Украину. Это справедливо?
По моему мнению, это несправедливо и это катастрофа. Политика это одно, а спортсмены другое. Я не понимаю, в чем виноваты российские футболисты. Почему тогда сборной США не запретили участвовать в 1999 году, когда они бомбили Сербию? Вмешательство политики в спорт - это катастрофа.
На ваш взгляд, российские болельщики будут переживать за сербскую сборную больше других?
Я не могу отвечать за всех российских болельщиков. Если они действительно будут болеть за нашу сборную это нормально, мы как братья. Мы можем болеть за Россию, а они за нас - это вполне нормально, и ничего такого в этом нет.
По вашему мнению какие шансы у сборной Сербии на этом ЧМ? Чего ждут от сборной?
Я считаю, что у нас очень сильная сборная, которая впервые за долгие годы поехала на турнир без внутренних проблем. У нас очень сильный тренер Драган Стойкович, легенда югославского футбола. Как мне кажется, у нас хороший шанс пройти далеко на этом турнире. В Сербии от своих спортсменов всегда ждут золотых медалей, если кто-то говорит иначе, то он обманывает. Если что-то не получается, то мы очень сильно пессимистически к этому относимся, критикуем сборную. Нужно минимум повторить успех Хорватии и дойти до финала. Группа очень сильная, легко точно не будет, но шансы есть.
Правда ли, что на этом чемпионате мира у сербской команды сильнейший состав за последние лет 15?
Я думаю да, последний раз у нас был такой сильный состав в 1998 году. Митрович, лучший бомбардир в истории сборной, молодой и перспективный Душан Влахович. У нас вообще очень много качественных футболистов. Многие из нынешних игроков сборной становились чемпионами мира 7 лет назад, обыграв Бразилию (имеется в виду победа на чемпионате мира U-20 в 2015 году - прим. ред.).
Вы лично знакомы с нынешним главным тренером сборной Драганом Стойковичем? Он был легендарный футболист, а что он за тренер?
Я с ним не знаком, у нас огромная разница в возрасте. Он был самым лучшим футболистом в истории Югославии. Ему помешало большое количество травм, если бы не они, то он играл бы в „Реале“. Он очень сильный тренер, который выиграл чемпионат Японии и становился там тренером года.
До того, как возглавить сборную, Стойкович тренировал в Японии (где сам играл) и в Китае. За азиатским футболом не так следят в Европе. Можно ли сказать, что он принес оттуда какие-то новинки?
В сербский футбол он ничего такого не привез. Как футболист, он был очень самоуверенный и считал себя самым лучшим и эту уверенность он принес в сборную. Я уверен, он футболистам говорит: „Никого не надо бояться, надо играть в атакующий футбол“. У него характер победителя в крови, как например у Коби Брайанта и Криштиану Роналду.
Кто победит на ЧМ?
В финале будет играть Сербия, и я надеюсь, что мы победим.
P.S. Дисквалификация сборной Югославии началась в 1992 году длилась несколько лет. В результате этого игроки пропустили ЧМ-1994 и Евро-1996. Вернулись на крупные турниры лишь в 1998 году и дошли до 1/8 финала чемпионата мира. Через пять лет Югославия снова разделилась: на этот раз на Сербию и Черногорию.
24 ноября Сербия сыграет с Бразилией в своем первом матче группового этапа на чемпионате мира в Катаре.