Экс-тренер „Левадии“: Россию отстранили от чемпионата мира, а почему США не запретили играть, когда они бомбили Белград?

Отношение было хорошее, у меня много друзей в Боснии. Между людьми никаких проблем нет, все проблемы создают политики и медиа. Для народа важнее человеческие качества.

Вы сами играли в Боснии и Герцеговине. Какое отношение там было к сербам в общем и к вам в частности?

Игроки этой сборной выиграли юношеский ЧМ-1987 года (в составе команды были будущие суперзвезды хорваты Давор Шукер, Роберт Просинечки и Звонимир Бобан, а также серб Предраг Миятович - прим. RusDelfi). Это была невероятно сильная сборная. Представьте, если бы сейчас была сборная Югославии? Эта сборная была бы главным фаворитом нынешнего ЧМ 100%.

Они играли за одну страну, это был единый народ, только разной веры. Хорваты - католики, боснийцы - мусульмане, а сербы - православные, но это все единый народ. Если политика не вмешивается, то народ очень хорошо взаимодействует между собой.

Как так получилось, что во времена вашего детства словенец Катанец и хорват Просинечки, босниец Хаджибегич и серб Стойкович играли за одну команду и сохраняли нормальные отношения на поле. Наверняка вам рассказывали про эту легендарную сборную.

Мне тогда было 8 лет, время было очень трудное, и тогда отстраняли всех спортсменов, как сейчас, в России. „Црвена Звезда“ тогда выиграла Кубок европейских чемпионов, Межконтинентальный кубок, и состав сборной состоял из игроков отечественных клубов. Сборная поехала на турнир в Швецию и спокойно готовилась к играм. Изначально ее не собирались отстранять, но в итоге из-за санкций вернули домой. Конечно, всем было тяжело, так как ждали победы на турнире.

В 90-е югославов называли сильнейшей сборной в Европе. Ваша сборная считалась фаворитом Евро-92, но вообще не поехала туда. Причина была в том, что началась война. Вы помните это время?

Из-за вторжения России в Украину, ФИФА приняла решение отстранить все сборные России, а также футбольные клубы от международных турниров. Подопечные Валерия Карпина должны были сыграть в стыках с Польшей, а в случае победы - с Чехией или Швецией. Похожую историю когда-то пережила сборная Югославии, которая осталась без Евро-1992.

Сейчас судьба сборной Югославии на Евро-92 постигла Россию. Россиянам не дали завершить отбор на чемпионат мира после вторжения их страны в Украину. Это справедливо?

По моему мнению, это несправедливо и это катастрофа. Политика это одно, а спортсмены другое. Я не понимаю, в чем виноваты российские футболисты. Почему тогда сборной США не запретили участвовать в 1999 году, когда они бомбили Сербию? Вмешательство политики в спорт - это катастрофа.

На ваш взгляд, российские болельщики будут переживать за сербскую сборную больше других?

Я не могу отвечать за всех российских болельщиков. Если они действительно будут болеть за нашу сборную это нормально, мы как братья. Мы можем болеть за Россию, а они за нас - это вполне нормально, и ничего такого в этом нет.

По вашему мнению какие шансы у сборной Сербии на этом ЧМ? Чего ждут от сборной?

Я считаю, что у нас очень сильная сборная, которая впервые за долгие годы поехала на турнир без внутренних проблем. У нас очень сильный тренер Драган Стойкович, легенда югославского футбола. Как мне кажется, у нас хороший шанс пройти далеко на этом турнире. В Сербии от своих спортсменов всегда ждут золотых медалей, если кто-то говорит иначе, то он обманывает. Если что-то не получается, то мы очень сильно пессимистически к этому относимся, критикуем сборную. Нужно минимум повторить успех Хорватии и дойти до финала. Группа очень сильная, легко точно не будет, но шансы есть.

Правда ли, что на этом чемпионате мира у сербской команды сильнейший состав за последние лет 15?

Я думаю да, последний раз у нас был такой сильный состав в 1998 году. Митрович, лучший бомбардир в истории сборной, молодой и перспективный Душан Влахович. У нас вообще очень много качественных футболистов. Многие из нынешних игроков сборной становились чемпионами мира 7 лет назад, обыграв Бразилию (имеется в виду победа на чемпионате мира U-20 в 2015 году - прим. ред.).