Еврокомиссия: бюджетный план Эстонии не полностью соответствует рекомендациям Совета

По оценке комиссии, план бюджета Эстонии частично соответствует рекомендации Совета, и, хотя меры по смягчению энергетического кризиса запланированы как временные, они не направлены на наиболее уязвимые группы.

Рауль Ляттемяэ, начальник отдела фискальной политики Министерства финансов, пояснил, что оценка комиссии соответствовала ожиданиям. „Реальный рост бюджетных расходов в 2023 году будет очень быстрым, в первую очередь из-за значительного увеличения социальных пособий, расходов на заработную плату и оборону“, — сказал Рауль Ляттемяэ, отметив, что такое увеличение расходов было сознательным выбором правительства. „Тот факт, что семейные пособия и меры по преодолению энергетического кризиса нацелены на общество в целом, а не на узкие, наиболее уязвимые группы, отражает достаточно сильный политический консенсус в обществе. Бюджет стал результатом сложных политических компромиссов, и в дополнение к мерам по оказанию помощи, он также включает в себя основные расходы на оборону, беженцев и безопасность“.

Ляттемяэ добавил, что в более широком плане следует также учитывать, что в 2022 году реальный рост расходов будет отрицательным, а через два года рост расходов будет соответствовать потенциальному экономическому росту.

Европейская комиссия также решила подготовить углубленный анализ для семнадцати стран Европейского союза, включая Эстонию, чтобы более тщательно изучить возможные макроэкономические диспропорции и их причины. Это деятельность, вытекающая из европейской системы управления экономикой, целью которой является содействие устойчивому и сбалансированному экономическому росту. Подобно Латвии и Литве, в случае с Эстонией потребность в анализе была вызвана быстрым ростом цен, заработной платы и цен на недвижимость.