МНЕНИЕ | Самый нерусский год

Причина прозаична. В топ-100 самых влиятельных жителей Эстонии мы не смогли найти даже 10 персон с родным русским языком. Их там оказалось ровно в два раза меньше. 5 из 100. Справедливо ли это? Давайте разбираться.

Во-первых, конечно, наш рейтинг субъективен. Наверное, не секрет, как именно определяется топ. Сначала каждый из отделов нашей большой редакции составляет свой лонг-лист персон — и тут RusDelfi не исключение, мы честно отправили два десятка русскоязычных имен и фамилий — а потом каждый работник Delfi Meedia AS расставляет оценки. Ноль — у персоны нет никакого влияния, 10 — значит, человек хоть завтра может перевернуть жизнь в Эстонии. Потом оценки суммируются — и по их сумме формируется рейтинг.