25.11.2022, 08:14
МНЕНИЕ | Самый нерусский год
Как и всегда в конце года, мы с коллегами определяли топ-100 самых влиятельных персон Эстонии. А для портала RusDelfi договорились выбрать из этой сотни 10 самых влиятельных русскоязычных персон. Увы, данная задача оказалась невыполнимой, пишет главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков.
Причина прозаична. В топ-100 самых влиятельных жителей Эстонии мы не смогли найти даже 10 персон с родным русским языком. Их там оказалось ровно в два раза меньше. 5 из 100. Справедливо ли это? Давайте разбираться.