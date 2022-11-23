Замороженные в Эстонии российские активы оцениваются в десятки млн евро. Можно ли их отдать Украине?

Более 90% замороженных в Эстонии активов связаны с двумя российскими олигархами - Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором. Первый владеет компанией Eurochem, работающей в основном в Силламяэ, а второй - компанией DBT в Мууга. С ними связано также большое количество аффилированных предприятий.

По словам главы отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма Бюро данных по отмыванию денег Лауры Аус, рассчитать точную стоимость замороженных активов практически невозможно.

„В частности, средства, замороженные в кредитных организациях, финансовых учреждениях, на банковских счетах. Там речь идет примерно о 11,7 млн евро. Второй пункт - средства на замороженных счетах предоплаты в Налогово-таможенном департаменте. Там мы говорим примерно о 8,4 миллиона“, - сказала Аус.

Эта сумма постоянно меняется. Например, компании могут использовать замороженные средства для оплаты расходов, необходимых для обеспечения безопасного хранения своих замороженных товаров, таких как химикаты. Еще сложнее оценить стоимость активов предприятия в совокупности.

„Если мы говорим здесь о предприятии, должны ли мы считать все основные средства предприятия, рассчитывать стоимость компании в целом? Здесь, например, тоже могут быть разные маргинальные расчеты - в Литве, например, в отношении оленей, сколько может стоить один олень“, - добавила она.

Можно лишь сказать, что общая стоимость замороженных активов, безусловно, значительно превышает объем средств на замороженных счетах.