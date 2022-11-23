Первые серьезные травмы ЧМ-2022

„Как и всей команде, игрокам и персоналу, мне очень жаль Люка. Мы теряем важного члена команды. Люка — воин, и я не сомневаюсь, что он сделает все возможное, чтобы вернуться в игру. Я знаю его хорошо: мужество у него будет, это точно. От имени команды я желаю ему скорейшего выздоровления“, — сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Футболист получил травму накануне в матче с командой Австралии (4:1) и был заменен на 13-й минуте. В составе сборной Франции остался только один номинальный левый защитник — Тео Эрнандес.

Перед турниром из-за травм французы потеряли вратаря Майка Меньяна, полузащитников Н'Голо Канте и Кристофера Нкунку и обладателя награды лучшему футболисту мира „Золотой мяч“ Карима Бензема.



Защитнику сборной Саудовской Аравии Ясиру Аль-Шахрани, который получил травму в матче чемпионата мира по футболу против команды Аргентины, диагностировали перелом челюсти и нескольких лицевых костей. Об этом сообщает Gulf Today.



Футболист получил травму в компенсированное ко второму тайму время. После навеса в штрафную в него врезался вратарь собственной команды Мохаммед Аль-Оваис. Аль-Шахрани получил удар в голову коленом, он не сумел продолжить встречу и его унесли с поля на носилках.



После проведения рентгена было установлено, что у Аль-Шахрани сломана челюсть и несколько лицевых костей, ему требуется срочное хирургическое вмешательство из-за внутреннего кровотечения.



Отмечается, что Мухаммед бен Салман, наследный принц Саудовской Аравии, распорядился, чтобы футболист был доставлен на частном самолете в Германию для лечения.

Источник - РБК

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