Эстонско-финский электрический кабель Estlink 1 из-за технических причин временно не работает

Причина отключения – техническое повреждение одного конкретного устройства подстанции. Так как у Elering есть резервное устройство на конвертерной станции Харку, то сразу приступили к замене поврежденного устройства. Согласно объявлению, опубликованному на бирже электроэнергии NordPool, крайний срок устранения неисправности в настоящее время назначен на 00:00 4 декабря.

Эстонско-финские электрические соединения, управляемые Elering и финским системным оператором Fingrid EstLink1 и EstLink2, являются одними из самых надежных в регионе. В прошлом году на соединении Estlink 1 не было аварий или происшествий, которые ограничивали бы его пропускную способность. Согласно плановому обслуживанию, надежность Estlink1 в прошлом году составила 98,12%.

Elering и Fingrid стали владельцами Estlink1 в конце 2013 года, до этого операторы энергосистемы брали морской кабель в аренду у его владельцев Nordic Energy Link и N.E.L. Finland Oy.