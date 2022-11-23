Экономика
23.11.2022, 10:19

Конгресс США расследует деятельность эстонского „единорога“, которому выделили 45 млн долларов

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Selgus peaks kätte jõudma septembris.
Selgus peaks kätte jõudma septembris.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Палата представителей США обвиняет эстонско-американский стартап в том, что те необоснованно приукрасили свои технологии, из-за чего американцам пришлось часами стоять в электронной очереди для получения пособий по безработице, пишет dv.ee со ссылкой на Vice.

Американская стартап-компания ID.me, в состав учредителей которой входит глава отдела технологий эстонец Танель Суурханс, присоединилась к клубу „единорогов“ прошлой весной. Компания предоставляет услуги дигитальной идентификации.

Правительство США наняло ID.me в разгар пандемии – более 25 госорганов выделили стартапу 45 млн долларов кризисных пособий по безработице. Из свежего рапорта Палаты представителей США следует, что фирма преуменьшила реальные сроки ожидания и предоставила неподтвержденные данные касательно уровня налогового мошенничества в стране.

„ID.me завысила свои возможности по оказанию идентификационных услуг для Налоговой службы (IRS) и сделала необоснованные заявления о сумме федеральных средств, потерянных в результате мошенничества – это была очевидная попытка увеличить спрос на услуги компании“, – говорится в рапорте Палаты.

Читайте подробнее на dv.ee.

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