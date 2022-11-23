„Вы мужчина или кто?“ Матери и жены мобилизованных и срочников обратились к Путину

Видеообращение с таким призывом записала организатор совета Ольга Цуканова после того, как стало известно, что Путин проведет встречу с матерями военнослужащих. Ни одну из представительниц „Совета матерей и жен“ на эту встречу не пригласили.

Ольга Цуканова заявила в обращении, что президент собирается провести встречу с „карманными матерями“, чтобы продемонстрировать, что власти реагируют на обращения родственников мобилизованных.

„Но это не то, что нам нужно. Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться. Мы ждем вашего ответа! Или спрячетесь опять? В Минобороны у нас мужчины, в военной прокуратуре мужчины, в администрации президента сплошные мужики, президент мужчина. И матери на другой стороне. Ну что, мужики, будете выходить на диалог или будете прятаться?“

Газета „Ведомости“ сообщила в номере от 22 ноября, что, по данным источников, близких к администрации президента, Путин на этой неделе встретится с матерями российских военных, встречу приурочат ко Дню матери, который отмечают 27 ноября. Один из источников издания сказал, что президент не обойдет вниманием „тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие“. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль готовит встречу Путина с матерями российских военнослужащих.

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова сообщила изданию „Верстка“, что представителей правозащитной организации не приглашали на встречу с Путиным. „Если позовут, будем думать. О чем нам говорить с Путиным? Мы миротворческая организация“, — сказала Мельникова.