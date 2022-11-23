Комментарий Рауно Саппинена: мексиканский вратарь переиграл Левандовски

Мексика – Польша 0:0

Первая половина матча характеризовалась хладнокровием и осторожной игрой обеих команд. Ни одна из команд особо не рисковала, что сделало первую половину бесперспективной. В конце тайма можно было видеть, как Мексика сильнее продвигала свою игру, что, в свою очередь, загоняло Польшу в определенные рамки. Перерыв между таймами случился в нужное время для Польши.

Поскольку это была первая игра финального турнира для обеих команд, в этом не было ничего удивительного. На кону стояло многое для обеих команд. Можно было ожидать, что в первом тайме рисковать не будут.

Неожиданный результат между Аргентиной и Саудовской Аравией (1:2) действительно спутал карты. Перед сегодняшними играми казалось логичным, что Аргентина обязательно выйдет из этой группы, а победитель игры Мексика - Польша сделает большой шаг ко второму месту. То, что Саудовская Аравия возглавит свою подгруппу после первого тура, наверное, не ожидал никто, кроме них самих. Аргентина прижата спиной к стене, и будет интересно посмотреть, будут ли саудиты так же хороши дальше, как в первой игре.

Первый тайм был очень тактичным, но после перерыва игра стала более эмоциональной – жизни и энергии стало намного больше. Особенно бросался в глаза центральный полузащитник Эдсон Альварес, выступавший за сборную Мексики, который отыгрывал свободные мячи, был активен и хорош в игре с мячом и явно проделал много работы.

Когда на 58-й минуте в ворота Мексики был пенальти, на кадрах тогда отчетливо видно, как мексиканский защитник схватил Левандовски за футболку и дернул ее так, что его тело поляка оказалось полуобнаженным. Судья принял абсолютно верное решение по правилам.