Комментарий Рауно Саппинена: мексиканский вратарь переиграл Левандовски
В сотрудничестве с Эстонским футбольным союзом Delfi публикует колонку о чемпионате мира, в которой рассказывается о завершенном матче и его героях. Нападающий сборной Эстонии Рауно Саппинен проанализировал игру между Мексикой и Польшей.
Мексика – Польша 0:0
Первая половина матча характеризовалась хладнокровием и осторожной игрой обеих команд. Ни одна из команд особо не рисковала, что сделало первую половину бесперспективной. В конце тайма можно было видеть, как Мексика сильнее продвигала свою игру, что, в свою очередь, загоняло Польшу в определенные рамки. Перерыв между таймами случился в нужное время для Польши.
Поскольку это была первая игра финального турнира для обеих команд, в этом не было ничего удивительного. На кону стояло многое для обеих команд. Можно было ожидать, что в первом тайме рисковать не будут.
Неожиданный результат между Аргентиной и Саудовской Аравией (1:2) действительно спутал карты. Перед сегодняшними играми казалось логичным, что Аргентина обязательно выйдет из этой группы, а победитель игры Мексика - Польша сделает большой шаг ко второму месту. То, что Саудовская Аравия возглавит свою подгруппу после первого тура, наверное, не ожидал никто, кроме них самих. Аргентина прижата спиной к стене, и будет интересно посмотреть, будут ли саудиты так же хороши дальше, как в первой игре.
Первый тайм был очень тактичным, но после перерыва игра стала более эмоциональной – жизни и энергии стало намного больше. Особенно бросался в глаза центральный полузащитник Эдсон Альварес, выступавший за сборную Мексики, который отыгрывал свободные мячи, был активен и хорош в игре с мячом и явно проделал много работы.
Когда на 58-й минуте в ворота Мексики был пенальти, на кадрах тогда отчетливо видно, как мексиканский защитник схватил Левандовски за футболку и дернул ее так, что его тело поляка оказалось полуобнаженным. Судья принял абсолютно верное решение по правилам.
Левандовский также не реализовал пенальти в последней игре в „Барселоне“, что могло сказаться на нем в этой игре. Судя по телекартинке, он просто пошел на угловой и не посмотрел на вратаря. Есть игроки, которые пытаются следить за вратарем, чтобы понять, в каком направлении он будет двигаться. Мексиканский вратарь Гильермо Очоа, конечно, тоже был умен, он стоял на месте и мешал Левандовски угадывать. Тактика разная и единственно правильной нет. В сегодняшнем решающем голевом моменте Очоа просто переиграл Левандовски.
Живя в Польше, вы можете почувствовать, что футбол является видом спорта номер один в стране, и, конечно же, есть большие поклонники национальной сборной по футболу. Ожидание перед финалом чемпионата мира очень велико. Это, в свою очередь, сопровождается большими ожиданиями от результатов сборной Польши. Все, кроме выхода из группы, для поляков провал.
Я болею за Аргентину и Польшу в этой группе. А в общем зачете я уже много лет болею за Германию, и в этот раз тоже! Если думать о финальном турнире в целом, то после первых двух дней становится ясно, что еще ничего не ясно – все еще возможно.