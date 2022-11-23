Нарушивших ночной покой граждан Грузии выслали из Эстонии

В ночь на 22 ноября полицейский патруль прибыл на вызов на улицу Анне в Тарту по сообщению о нарушении ночного покоя.



При общении с причастными выяснилось, что находившиеся в квартире двое граждан Грузии находились в Эстонии незаконно. В общей сложности граждане Грузии нелегально находились в Шенгенской зоне 276 дней, из них 114 дней в Эстонии.

За нарушение иностранцев наказали штрафом и вынесли предписание покинуть страну, а также запретили въезд в Шенгенскую зону на три года.