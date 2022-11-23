ФОТО и ВИДЕО | Мексиканский карнавал на стадионе из контейнеров! Атмосфера праздника на ЧМ

Матч открытия – праздник торжественный, официальный, на него приходят как в театр, в красивой официальной одежде (так делали катарцы).

Сенегал – Нидерланды – фестиваль красок. Оранжевые болельщики из Европы и желто-зеленые с барабанами из Африки.

Уэльс – США – как пятничная тусовка после рабочей недели. Вы с друзьями собираетесь в баре (в Катаре – до или после матча) и с пивом обсуждаете общих знакомых, которые играли и в АПЛ, и в МЛС.

Аргентина – Саудовская Аравия – праздник неожиданной радости. Когда не готовился к экзамену, а сдал его на 5, лучше всех в группе или классе.

Мексика – Польша тогда – карнавал. Громкий, яркий и атмосферный. Место, в котором каждый пытается выделиться лучшим костюмом.

Забавное совпадение, что карнавал с необычными костюмами прошел на самом нетрадиционном стадионе в истории чемпионатов мира.

Стадион 974 полностью построен из морских контейнеров. Лифты, туалеты, палатки с едой и сцена на фан-зоне

Стадион 974 – один из семи, построенных специально к чемпионату мира. Но он единственный, от которого после турнира вообще ничего не останется. На других аренах после ЧМ срежут половину трибун или вообще ничего не будут менять. Этот – полностью разберут.

Такая возможность появилась из-за особенностей конструкции. Стадион 974 построен из морских контейнеров для транспортировки грузов. Число не случайное, это международный телефонный код Катара. Контейнеров тут столько же. После чемпионата мира стадион из контейнеров разберут и отвезут в Уругвай. Если он, конечно, выиграет право проводить ЧМ-2030.

Вблизи контейнеры видны еще отчетливее. Больше всего черных, есть красные, синие, желтые, зеленые и серые.

Контейнеры не просто для красоты во внешней части части арены. Входы на стадион – тоже из волнистого железа.

Как и лестницы.

Поднимаемся по контейнерному лифту, разглядывая контейнер. Как вы думаете, что видим дальше? Конечно, контейнерный коридор.

Самые большие очереди – в контейнеры с едой. Они синего цвета.

Контейнеры для молитв – черные. Там очередей нет.