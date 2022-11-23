Известную журналистку обокрали в прямом эфире мундиаля

Преступника уже ищут – и даже предложили потерпевшей поучаствовать в выборе наказания, сообщает Чемпионат.

Доминик Метцгер – известная аргентинская девушка-репортёр, регулярно работающая на больших спортивных турнирах. Ближайший месяц она будет в Катаре – для прямых включений в эфир телеканала Todo Noticias и создания репортажей вокруг сборной Аргентины и чемпионата мира в целом. Но первый день турнира она запомнит навсегда.

Во время выхода в эфир перед матчем открытия между Катаром и Эквадором журналистка записывала стендап в окружении болельщиков. Фанаты обступили девушку – и, как оказалось позднее, вытащили у неё кошелек. Доминик поняла это потом, но уже пообщалась с полицией.

После того как Метцгер обратиаись в правоохранительные органы и написала заявление об ограблении, у журналистки спросили: „Что сделать с вором, когда мы его поймаем? Выслать из страны или посадить на пять лет в тюрьму?“.

На это аргентинская девушка ответила, что просто хочет вернуть свой кошелёк и не принимать участие в определении наказания для преступника.

„Полицейский сказал мне: „У нас везде умные камеры с технологией распознавания лиц, мы обязательно найдём вора“, – призналась Метцгер в одной из личных соцсетей.

На время ЧМ-2022 Катар разместил в стране более 50 тысяч сотрудников правопорядка, включая иностранных полицейских. Вокруг стадионов и на их территории работают 15 тысяч камер с технологией распознавания лиц.

Турнир в Катаре продлится до 18 декабря.

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