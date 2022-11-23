Британские фаны искали пиво в Катаре и оказались во дворце шейха со львом

Накануне стартового матча сборной Англии против Ирана болельщик „Эвертона“ по имени Алекс вместе со своим другом отправился на поиски пива — на стадионах ЧМ продажу алкоголя запретили за несколько дней до начала турнира, да и в самом городе найти его несколько проблематично. На своем пути приятели встретили двух катарцев, которые сказали, что у них есть алкоголь дома. Один из которых, оказался видимо довольно богатым человеком, пишет Sport24.

„Мы прыгнули в кузов его Toyota Land Cruiser и оказались в большом дворце. Хозяин провел нам экскурсию, на заднем дворе показал нам своих обезьян и экзотических птиц, это было безумие“, — поделился в соцсетях эмоциями Алекс.

Не менее эмоциональным был и друг Алекса: „Прошлой ночью мы встретили одного из сыновей шейха, он отвел нас во дворец и показал нам, что у него есть львы и другие животные“. Действительно на одном из кадров видео один из английских фанатов гладит львенка.

По крайней мере, англичане смогли убедиться, что несмотря на множество проблем, Катар уж точно не подводит по части гостеприимства.

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