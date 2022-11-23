СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Вице-чемпионы мира, а также чемпионы 2010 и 2014 годов, начинают свой путь на турнире

Сегодня состоится четыре матча:

В группе F, на стадионе „Аль Бейт“ Марокко сыграет с Хорватией. Начало встречи в 12:00.

Сборная Марокко пробилась на ЧМ в шестой раз, но из группы довелось выйти только один раз. Марокканцы после отборочного этапа пошли на риск и сменили главного тренера. У марокканцев хорошо укомплектованный состав, в котором есть сильные игроки и явные лидеры (Ашраф Хакими из „ПСЖ“, Хаким Зиеш из „Челси“, Юссеф Эн-Несири из „Севильи“, Нуссаир Мазрауи из „Баварии“). Марокко очень дисциплинированная, сыгранная сборная.

Хорватия приехала на турнир в статусе вице-чемпионов мира. Состав у нынешней Хорватии, возрастной и звёздный из которых восемь футболистов, включая капитана, играли на прошлом ЧМ. Хорваты тоже обладают хорошей сыгранностью, и взаимопонимание и не проигрывает на протяжении 16 матчей.

В группе Е, на стадионе „Халифа Интернейшнл“, Германия сыграет с Японией. Начало встречи в 15:00.

Германия приехала на 17-й свой ЧМ с целью реабилитироваться за провал на ЧМ-2018. В составе Германии нет результативного нападающего (Вернер травмирован). В результате чего в составе немецкой сборной дебютируют два нападающих: Юссуф Мукоко и Никлас Фюллькруг. У немецкой сборной сбалансированная команда, где собраны молодые и опытные футболисты. ЧМ станет первым крупным турниром и для главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Сборная Японии переживает смену поколений, где блистают такие игроки как Такехиро Томиясу из „Арсенала“ и Такефусо Кубо из „Реал Сосьедада“. Япония является постоянным участником чемпионатов мира и часто выходила из группы. На нынешнем ЧМ, выйти из группы будет намного сложнее, так как японцы попали в одру группу с победителями ЧМ-2014 и ЧМ-2010. Японская сборная может больно укусить, если ее недооценить.

В группе Е, на стадионе „Аль Тумама“ сыграет Испания и Коста-Рика. Начало встречи в 18:00.