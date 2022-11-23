ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Германия доминирует в матче с Японией (1:0)

Германия приехала на 17-й свой ЧМ с целью реабилитироваться за провал на ЧМ-2018. В составе Германии нет результативного нападающего (Вернер травмирован). В результате чего в составе немецкой сборной дебютируют два нападающих: Юссуф Мукоко и Никлас Фюллькруг. У немецкой сборной сбалансированная команда, где собраны молодые и опытные футболисты. ЧМ станет первым крупным турниром и для главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Хорватия приехала на турнир в статусе вице-чемпионов мира. Состав у нынешней Хорватии, возрастной и звёздный из которых восемь футболистов, включая капитана, играли на прошлом ЧМ. Хорваты тоже обладают хорошей сыгранностью, и взаимопонимание и не проигрывает на протяжении 16 матчей.

Сборная Марокко пробилась на ЧМ в шестой раз, но из группы довелось выйти только один раз. Марокканцы после отборочного этапа пошли на риск и сменили главного тренера. У марокканцев хорошо укомплектованный состав, в котором есть сильные игроки и явные лидеры (Ашраф Хакими из „ПСЖ“, Хаким Зиеш из „Челси“, Юссеф Эн-Несири из „Севильи“, Нуссаир Мазрауи из „Баварии“). Марокко очень дисциплинированная, сыгранная сборная.

Хорватия и Марокко показали очень скучный футбол и практически без моментов. Марокканцы провели несколько хороших атак в первом тайме, но до ударов в створ дело не дошло. У сборной Хорватии первый голевой момента возник только на 45-й минуте. Влашич после прострела Сосы пробил в касание, но вратарь справился. Во втором тайме хорватская сборная и вовсе растворилась на поле, а марокканцы создали единственный опасный момент, когда Хакими мощно пробил со штрафного. Хорваты с марокканцами всю игру в футбол не играли и возможно провели самый скучный матч на нынешнем ЧМ.

Сборная Германии доминировала в первом тайме, а сборная Японии периодически отвечала опасными контратаками, но до удара в створ не доходило. На 33-й минуте немы заработали пенальти, который реализовал Гюндоган. В самой концовке тайма Германия забила второй, но его отменили после просмотра ВАР, судьи зафиксировали офсайд.

Сборная Японии переживает смену поколений, где блистают такие игроки как Такехиро Томиясу из „Арсенала“ и Такефусо Кубо из „Реал Сосьедада“. Япония является постоянным участником чемпионатов мира и часто выходила из группы. На нынешнем ЧМ, выйти из группы будет намного сложнее, так как японцы попали в одру группу с победителями ЧМ-2014 и ЧМ-2010. Японская сборная может больно укусить, если ее недооценить.

В группе Е, на стадионе „Аль Тумама“ сыграет Испания и Коста-Рика. Начало встречи в 18:00.

Испания, которая стала чемпионом мира в 2010 году, через четыре в Бразилии не смогла выйти из группы и вылетела в 1/8 финала на последнем чемпионате мира в России. Предыдущий чемпионат Европы закончился на более позитивной ноте, тогда они проиграли в полуфинале победителю ЧЕ сборной Италии. Нынешний состав сборной Испании это сплав молодости и опыта. Семь футболистов в заявки это игроки в возрасте 30+, но также есть 18-летний Гави и 19-летний Педри, которые давно являются игроками основного состава.

Сборная Коста-Рика преподнесла большой сюрприз на ЧМ-2014, дойдя до четвертьфинала. Четыре года назад маленькая центрально американская страна не смогла выйти из группы. Всего Коста-Рика участвовала в пяти из шести последних чемпионатов мира, что, несомненно, является хорошим показателем. В составе сборной Косто-Рики сыграет рекордсмена по числу проведенных матчей за сборную Селсо Боргеса и голкипер Кейлора Навас, который большую часть клубной карьеры провел в Испании

В группе F, на стадионе „Ахмед бин Али“ сыграют сборные Бельгии и Канады. Начало матча в 21:00.

Сборная Бельгии, является одной из сильнейших сборных Европы. На ЧМ-2018 в России они завоевали бронзовые медали. У бельгийской сборной сильный состав, где в хорошей форме пребывают Кевин Де Брёйне и Тибо Куртуа, а также есть талантливая молодёжь. Но есть Эдени Азар и Лукако, которые в последних 18 матчах за сборную на двоих забили 3 мяча и находятся не в лучших кондициях. У Бельгии постарели и регрессировали некоторые лидеры, поэтому повторить успех прошлого ЧМ будет тяжело.

Для сборной Канады нынешний ЧМ стал вторым в истории, куда они пробились спустя 42 года. Главными звёздами нынешней сборной, являются: Джонатана Дэвида (в 15 матчах в чемпионате Франции, он забил девять мячей и отдал три голевые передачи) и защитника немецкой „Баварии“ Альфонсо Дэвиса. Сборная Канады сильно прибавила за последние годы и может удивить на нынешнем турнире.