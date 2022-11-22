ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (272-й день) | Орбан появился в шарфе с изображением „Великой Венгрии“ с частью Украины. Российские пранкеры разыграли президента Польши

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете указывают, что постоянное обсуждение угрозы ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, возможно, является частью информационной кампании, направленной на подрыв поддержки Украины со стороны Запада. Москва использует обстрелы ЗАЭС с тем, чтобы добиться полного административного контроля над станцией и выступить в качестве гаранта предотвращения ядерной или радиологической катастрофы, считают в институте. В пресс-релизе ISW также приводятся данные украинской разведки о том, что спецслужбы РФ планируют атаки под чужими флагами на объекты критической инфраструктуры Беларуси, чтобы мотивировать белорусских военных для вступления в войну против Украины.

В результате обстрела территории Запорожской АЭС 19 ноября были повреждены резервуары для хранения конденсата и впоследствии произошла его утечка, но угрозы радиационного загрязнения нет, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), представителей которого российские военные допустили на территорию станции.

Согласно утренней сводке украинского Генштаба , за прошедшие сутки россияне нанесли 9 авиационных, 7 ракетных ударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Камышеваха и Новотроицкое Запорожской области. Вооруженные силы Украины отразили 13 атак россиян на востоке страны (Луганская и Донцкая области). В ночь на вторник россияне выпустили также около 60 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области. За минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли 8 мирных украинцев, ранено 16, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram. При этом в Донецкой области - 4 погибших и 4 раненых, в Харьковской - 1 погибший и 2 раненых, в Херсонской - 3 погибших и 10 раненых, отметил он.

В ночь на вторник свое традиционное вечернее видеообращение Владимир Зеленский начал с поздравления с днем десантно-штурмовых войск ВСУОн также призвал жителей страны и предприятия экономить электроэнергию в связи с большим „системным ущербом, нанесенным нашему энергетическому сектору атаками российских террористов“.

Госдума РФ приняла заявление, подготовленное в связи с видео с предполагаемым убийством пленных российских военных. Депутаты призвали парламенты других стран „однозначно осудить“ подобные преступления и „содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей“. Авторы заявления обвинили власти Украины в умышленном убийстве военнопленных и заявили о нарушении ими международного гуманитарного права. Они также призвали „коллективный Запад“ отказаться от поддержки Украины.

В Белгородской области продолжается строительство оборонительных сооружений вдоль границы с Украиной - так называемой „засечной черты“. Губернатор Вячеслав Гладков накануне заявил, что белгородские власти готовятся „к различным вариантам“. „Поэтому начиная с апреля и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий“. Историческая Белгородская засечная черта была создана в XVII веке для защиты юго-западных границ от набегов крымских и ногайских татар.

Служба безопасности Украины провела оперативные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве. Как сообщается на сайте ведомства, операция проходила совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией“в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине“. Сотрудники спецслужб, в частности, осматривали территории и помещения Лавры для выявления запрещенных к обороту предметов и осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины. Подчеркивается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства. Оперативные мероприятия СБУ проводятся также в Ровенской области - на территории Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря, Женского монастыря во имя Волынской иконы Божией Матери и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии.

Украине отправлены высокоточные британские ракеты Brimstone-2. Об этом сообщает издание The Telegraph. Сколько ракет Лондон отправил Киеву, неизвестно. Модернизированные ракеты отличаются наличием лазерного наведения и в два раза увеличенной дальностью пуска. Стоимость одного снаряда оценивается в 175 тысяч фунтов. Дальность полета после запуска с самолета составляет 60 км, при запуске с наземных форм — 12 км.

Россияне обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в городе Орехов в Запорожской области , заявил в Telegram председатель Запорожской ОВА Александр Старух. „В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы, погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения“, - написал он. Еще большего числа жертв удалось избежать благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, когда не создаются очереди, а рядом находятся оборудованные укрытия, добавил он.

Министерство иностранных дел Украины вызвало для разъяснений посла Венгрии в связи с действиями премьер-министра этой страны Виктора Орбана , появившегося на футбольном матче в шарфе с картой Королевства Венгрии времен Первой мировой войны с регионами сегодняшних Украины, Сербии, Австрии, Словакии, Румынии и Хорватии. „Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет доказана неприемлемость поступка Виктора Орбана“, - написал в Facebook спикер украинского ведомства Олег Николенко. По его словам, в Киеве ожидают официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательства на территориальную целостность Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 тысяч военных. Число погибших российских военнослужащих за последние сутки возросло на 400 человек, сообщается в Facebook. Кроме того, ВСУ уничтожили, среди прочего, 2895 танков (+3 за последние сутки), 5827 боевых бронированных машин (+5), 1882 артиллерийские системы (+12), 395 РСЗО (+2). Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

В аннексированном Россией Крыму объявили „желтый уровень террористической опасности“ в отдельных районах. „С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий (“желтый“) уровень террористической опасности“, - написал в Telegram „глава Крыма“ Сергей Аксенов. По его словам, решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы.

Глава городской военной администрации Херсона Галина Луговая сообщила, что в результате российских обстрелов погиб еще один человек. „Произошло это в 12:01, снаряд попал в газопровод. У нас есть, к сожалению, один погибший. Но город продолжают обстреливать даже сейчас“, заявила она в интервью телеканалу „Суспiльне“. Корреспондент телеканала передают, что на 15 часов в Херсоне прогремело более 10 взрывов, повреждены дома частного сектора.

В результате российских ударов по многоэтажке в Торецке и одному из микрорайонов Часового Яра в Донецкой области ранены по меньшей мере два человека, сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он написал, что Часовой Яр и Торецк уже неоднократно попадали под российские обстрелы и выразил уверенность, что российские атаки продолжаться. Кириленко призвал жителей эвакуироваться и не подвергать себя неоправданному риску.

В результате российских обстрелов Украины повреждены почти все крупные ТЭС и ГЭС, заявил на брифинге глава правления НЭК „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий. „После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергались ракетным ударам“ , - цитирует его слова агентство „Интерфакс-Украина“.