Остерегайтесь: невероятные предложения „черной пятницы“ могут оказаться ловушкой
Черная пятница, которая ведет свое начало из Америки и известна своими дешевыми распродажами, в Эстонии с каждым годом привлекает все больше людей в поисках скидок в интернет-магазинах. Однако, по словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, последние несколько лет показали, что мошенничество в сфере онлайн-продаж также быстро растет во время пика ноябрьских кампаний распродаж.
„Вы должны с осторожностью относиться к большим скидкам и не дать себя обмануть. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, речь идёт о мошенничестве. Товары, которые стоят в несколько раз дешевле обычной цены, должны заставить покупателей быть более бдительными и осторожными“, – сказал он.
Ранее уже неоднократно отмечались случаи, когда интернет-магазины, предлагающие большие скидки, использовались как ловушка для получения личных данных или денег. В случае мошенничества с продажами через интернет мошенники обычно выдают себя за онлайн-продавцов либо через мошеннический веб-сайт, либо через поддельную рекламу, размещенную на сайте реального продавца.
„Сейчас как никогда легко создать фальшивую страницу, которая выглядит в точности как настоящий интернет-магазин. Точно скопированный веб-сайт, поддельный логотип, фальшивая реклама и доменное имя, похожее на имя реального ретейлера, стали распространенными методами обмана покупателей“, – говорит Кийк.
Поэтому, прежде чем совершить покупку в интернете, следует тщательно изучить бэкграунд человека или компании, которым Вы доверяете свои личные данные или данные платежной карты. Относительно новое мошенничество также получило широкое распространение и, к сожалению, оказалось прибыльным для мошенников – копирование среды продажи билетов на мероприятия.
„Люди покупают билет с большой скидкой на мероприятие, которое произойдет в далеком будущем. Затем они могут долго наслаждаться дешевым билетом, пока в день мероприятия не поймут, что билет на самом деле недействителен или что ожидаемое событие не состоится“, – пояснил специалист по борьбе с мошенничеством. Случаи, когда между переводом денег и обнаружением мошенничества проходит длительный период времени, затрудняют раскрытие преступления.
По словам Кийка, чтобы не стать жертвой мошенничества, перед покупкой стоит проверить, зарегистрирован ли интернет-магазин в Эстонии или в другом месте. Интернет-магазины, зарегистрированные в Европейском союзе, также обязаны публиковать, например, название компании, её контактные данные, условия возврата товара, подачи жалоб и условия гарантии. Если нет письменной предпродажной информации о правах потребителя или если на сайте много орфографических ошибок, то, как правило, это не заслуживающее доверия место для покупки.
Сезон распродаж в конце года – это также время роста мошенничества в социальных сетях, когда людей призывают нажать на сообщение, разыгрывая приз. Однако это может привести к установке на Ваше устройство вредоносных программ, собирающих личные данные. В результате утечки данных мошенники могут отправлять людям вредоносные ссылки от имени, например, курьерских компаний, которые якобы предлагают возможность отследить их покупки, но на самом деле их цель – снова получить доступ к личным данным людей.
На что следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенничества при продаже товаров через интернет:
интернет-магазин предлагает товар или услугу, которые уже распроданы в других местах;
товар рекламируется по невероятно низкой цене;
магазин только что открылся и продает товары по очень низким ценам. На сайте продавца нет информации о способах и правилах доставки, либо она представлена очень кратко;
онлайн-продавец не предоставляет достаточной информации о защите персональных данных, условиях использования, рассмотрении жалоб или контактных данных;
продавец принимает только некоторые малоизвестные способы оплаты.
Если Вы стали жертвой мошенничества в интернете и в результате потеряли деньги, Вам следует немедленно обратиться в свой банк и в полицию. Примеры наиболее распространенных мошенничеств и советы о том, как действовать в таких ситуациях, можно найти здесь.