Остерегайтесь: невероятные предложения „черной пятницы“ могут оказаться ловушкой

„Вы должны с осторожностью относиться к большим скидкам и не дать себя обмануть. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, речь идёт о мошенничестве. Товары, которые стоят в несколько раз дешевле обычной цены, должны заставить покупателей быть более бдительными и осторожными“, – сказал он.

Ранее уже неоднократно отмечались случаи, когда интернет-магазины, предлагающие большие скидки, использовались как ловушка для получения личных данных или денег. В случае мошенничества с продажами через интернет мошенники обычно выдают себя за онлайн-продавцов либо через мошеннический веб-сайт, либо через поддельную рекламу, размещенную на сайте реального продавца.

„Сейчас как никогда легко создать фальшивую страницу, которая выглядит в точности как настоящий интернет-магазин. Точно скопированный веб-сайт, поддельный логотип, фальшивая реклама и доменное имя, похожее на имя реального ретейлера, стали распространенными методами обмана покупателей“, – говорит Кийк.

Поэтому, прежде чем совершить покупку в интернете, следует тщательно изучить бэкграунд человека или компании, которым Вы доверяете свои личные данные или данные платежной карты. Относительно новое мошенничество также получило широкое распространение и, к сожалению, оказалось прибыльным для мошенников – копирование среды продажи билетов на мероприятия.

„Люди покупают билет с большой скидкой на мероприятие, которое произойдет в далеком будущем. Затем они могут долго наслаждаться дешевым билетом, пока в день мероприятия не поймут, что билет на самом деле недействителен или что ожидаемое событие не состоится“, – пояснил специалист по борьбе с мошенничеством. Случаи, когда между переводом денег и обнаружением мошенничества проходит длительный период времени, затрудняют раскрытие преступления.