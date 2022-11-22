В Украине завели дело о вероломстве сдающихся военных России

Уголовное производство было возбуждено по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). „По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в с. Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются интернациональным гуманитарным правом“, - говорится в сообщении украинского ведомства, которое ссылается на 37 статью Дополнительного протокола к Женевским конвенциям.

Согласно международному праву, запрещено убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству, а именно - сымитировав сдачу в плен для нападения.

В украинском ведомстве не прокомментировали подозрения в адрес украинских военных в том, что они могли убить всех сдавшихся в плен российских военнослужащих в качестве мести за вероломство одного из них.

Видео со сдачей в плен

В Telegram-каналах 18 ноября появились два видеоролика, на которых запечатлена, как утверждалось, сдача в плен российских военнопленных в Макеевке Луганской области. На первом видео из частного дома выходят укрывавшиеся там во время боя военнослужащие РФ и по команде украинских военных ложатся на землю перед входом в здание. Последним из-за стены здания появляется человек в черном, который открывает огонь из автоматического оружия в сторону бойцов ВСУ, после чего запись обрывается.

Второй ролик - съемки этого же двора с воздуха. На кадрах видны 12 тел в военной форме, лежащих на земле, со следами крови под ними. Судя по всему, это те же люди, что лежали на земле в первом ролике.

Обвинения в военных преступлениях

Авторы прокремлевского Telegram-канала „Рыбарь“, который опубликовал видео, утверждают, что, после того как один из российских солдат, сдаваясь в плен, открыл огонь по украинским военнослужащим, „ВСУшники решили за это отыграться на всех военнопленных, убив их на месте“.