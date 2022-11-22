Ратас поднял вопрос введения единых эстонско-латышских электронных рецептов

Ратас отметил, что Эстония и Латвия поддерживают очень тесные отношения и сотрудничество успешно ведется в том числе на уровне Балтийской ассамблеи, председательство в которой Эстония принимает у Латвии в следующем году. Во время своего председательства Эстония сосредоточится на укреплении безопасности Балтийских государств и поддержке Украины.

По словам Ратаса, важно продолжить тесное сотрудничество с Латвией в сфере обороны, а также активно работать над созданием совместных цифровых решений, например, над введением услуги электронных рецептов. „Расширение услуги позволило бы людям, получившим рецепт в Эстонии, приобретать соответствующие лекарства в аптеках Латвии, и наоборот. Это важно для многих, кто часто передвигается между Эстонией и Латвией“, – сказал он.

Участники встречи также обсудили региональные транспортные соединения, в том числе строительство Rail Baltic, и синхронизацию электросетей с Центральной Европой.

На встрече Ратас и Смилтенс выразили поддержку Украине, нуждающейся во всесторонней помощи для победы в войне. По словам Ратаса, важно поддерживать Украину и в ходе послевоенного восстановления, которым Эстония начала активно заниматься в Житомирской области.