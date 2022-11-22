„Манчестер Юнайтед“ расторг контракт с Роналду

Ранее 37-летний футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство „Манчестер Юнайтед“ и главного тренера Эрика тен Хага, пишет Sports.ru.

„После переговоров с „Ман Юнайтед“ мы договорились досрочно прекратить действие контракта.

Я люблю „МЮ“ и люблю фанатов – это никогда не изменится. В то же время я чувствую, что мне пришло время искать новый вызов.

Я желаю команде всяческих успехов во второй части сезона и в будущем“, – приводит слова 37-летнего португальца журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

„Клуб благодарит Роналду за огромный вклад в течение двух периодов выступлений на „Олд Траффорд“, во время которых он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.

Все в „Манчестер Юнайтед“ по-прежнему сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле“, – говорится в сообщении манкунианцев.