ФОТО | Внимание! Смотрите, какие мошеннические SMS-сообщения распространяются от имени Swedbank
Призываем жителей Эстонии к осторожности и внимательности! От имени Swedbank злоумышленники распространяют мошеннические SMS-сообщения.
В издание Ärileht обратился читатель, который получил от мошенников SMS-сообщение, которое может ввести в заблуждение.
Если клиент банка нажал на ссылку или ввел свой номер пользователя или пароль, то Swedbank рекомендует сообщить об этом, используя информационную опцию банковского сайта, по электронной почте info@swedbank.ee или по телефону 6 310 310.
Если были введены PIN1 и/или PIN2 от ID-карты, то нужно их заменить, используя программу Digidoc.
„Мы никогда никого не просим с помощью SMS-сообщений зайти в интернет-банк или другим образом сообщить свои данные“, - отмечает банк на своей интернет-странице.
Подробнее о том, как распознать мошенников, читайте здесь.
Ниже - пример мошеннического сообщения. Текст SMS: „Мы заблокировали ваш счет из-за мошенничества. Зайдите сюда (синяя ссылка) для разблокирования счета“.