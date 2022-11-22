ФОТО | Внимание! Смотрите, какие мошеннические SMS-сообщения распространяются от имени Swedbank

В издание Ärileht обратился читатель, который получил от мошенников SMS-сообщение, которое может ввести в заблуждение.

Если клиент банка нажал на ссылку или ввел свой номер пользователя или пароль, то Swedbank рекомендует сообщить об этом, используя информационную опцию банковского сайта, по электронной почте info@swedbank.ee или по телефону 6 310 310.

Если были введены PIN1 и/или PIN2 от ID-карты, то нужно их заменить, используя программу Digidoc.

„Мы никогда никого не просим с помощью SMS-сообщений зайти в интернет-банк или другим образом сообщить свои данные“, - отмечает банк на своей интернет-странице.

Подробнее о том, как распознать мошенников, читайте здесь.

Ниже - пример мошеннического сообщения. Текст SMS: „Мы заблокировали ваш счет из-за мошенничества. Зайдите сюда (синяя ссылка) для разблокирования счета“.