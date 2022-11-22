Спецкомиссия решила сохранить в Эстонии 78 советских памятников(30)
Государственная канцелярия обещает в среду обнародовать список рабочей группы по советским памятникам и надгробиям, часть из которых должна быть демонтирована из публичного пространства Эстонии, пишет rus.err.
Созданная при Государственной канцелярии рабочая группа насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. 78 памятников комиссия разрешила сохранить.
В среду, 23 ноября, госсекретарь Таймар Петеркоп, руководитель рабочей группы по советским памятникам Аско Кивинук и историк Меэлис Марипуу, член рабочей подгруппы по оценке, расскажут о результатах картографирования и оценки памятников и надгробий в Эстонии.
Работавшая пять месяцев комиссия по памятникам прекратит свою деятельность 30 ноября. Состав комиссии, которая работала при Госканцелярии с июня, не разглашается.