Спецкомиссия решила сохранить в Эстонии 78 советских памятников

Созданная при Государственной канцелярии рабочая группа насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. 78 памятников комиссия разрешила сохранить.

В среду, 23 ноября, госсекретарь Таймар Петеркоп, руководитель рабочей группы по советским памятникам Аско Кивинук и историк Меэлис Марипуу, член рабочей подгруппы по оценке, расскажут о результатах картографирования и оценки памятников и надгробий в Эстонии.

Работавшая пять месяцев комиссия по памятникам прекратит свою деятельность 30 ноября. Состав комиссии, которая работала при Госканцелярии с июня, не разглашается.