Еврокомиссия озвучила предложение по предельной цене на газ

„Инструмент будет использоваться, если фьючерсы на голландском Title Transfer Facility (TTF, виртуальная торговая площадка, где торгуют газом. — РБК) превышают этот уровень в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и на сжиженный природный газ превышает €58 ($616 за 1 тыс. куб. м. — РБК) в течение десяти торговых дней“, — пишет агентство.

Вопрос установления лимита обсуждался несколько месяцев, в итоге предложенная величина значительно превышает нынешний уровень цен (€120, около $1,3 тыс. за 1 тыс. куб. м), но она ниже пиковых цен, которые были летом, указывает агентство.

Введение потолка необходимо, чтобы в дальнейшем избежать резких скачков цен, что связано в том числе с проблемами, касающимися поставок газа из России.

Теперь предложенный лимит должны одобрить национальные европейские правительства. Планируется, что министры энергетики стран — членов ЕС обсудят этот вопрос в четверг, 24 ноября. Не исключено, что они внесут поправки к данному регламенту.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что его страна против потенциального введения предельных цен на газ, поскольку тогда под угрозой окажутся долгосрочные контракты Будапешта, без которых газоснабжение страны стало бы невозможным.

Глава „Газпрома“ Алексей Миллер указывал, что введение потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны российской компании.

Кроме того, страны ЕС в начале октября утвердили восьмой пакет санкций против России, в который вошел потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года). Однако величина потолка еще не согласована, так как вопрос решается не только на уровне Евросоюза.