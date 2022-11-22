Месси об 1:2 от Саудовской Аравии: „Нет оправданий. Мы давно не сталкивались с такой ситуацией, теперь нужно показать, что мы настоящая команда“
Лионель Месси высказался о поражении от Саудовской Аравии.
Сборная Аргентины проиграла матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 1:2, пишет Sports.ru.
„Нет оправданий. Мы будем более сплоченными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала.
Это ситуация, с которой нам давно не приходилось сталкиваться. Теперь мы должны показать, что мы настоящая команда“, – сказал форвард „ПСЖ“ и сборной Аргентины.
– Что скажете о ВАР?
– Не знаю, о ВАР так много всего говорят... Это так сложно. Что ж, приняты такие решения. И если решили так, значит все в порядке. Никаких оправданий.
– Какими вы увидели футболистов в раздевалке сборной Аргентины? Особенно дебютантов ЧМ.
– Они убиты. Тяжелый удар, мы не ожидали такого старта. Мы были уверены в победе и наборе трех очков, которые дают спокойствие.
Но эта группа игроков всегда отличалась единством и силой. Пришло время быть более сплоченными, чем когда либо.
Надо вернуться к основам нашей игры и работать, чтобы победить Мексику, – сказал футболист „ПСЖ“ и сборной Аргентины.