Месси об 1:2 от Саудовской Аравии: „Нет оправданий. Мы давно не сталкивались с такой ситуацией, теперь нужно показать, что мы настоящая команда“

Сборная Аргентины проиграла матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 1:2, пишет Sports.ru.

„Нет оправданий. Мы будем более сплоченными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала.

Это ситуация, с которой нам давно не приходилось сталкиваться. Теперь мы должны показать, что мы настоящая команда“, – сказал форвард „ПСЖ“ и сборной Аргентины.

– Что скажете о ВАР?

– Не знаю, о ВАР так много всего говорят... Это так сложно. Что ж, приняты такие решения. И если решили так, значит все в порядке. Никаких оправданий.

– Какими вы увидели футболистов в раздевалке сборной Аргентины? Особенно дебютантов ЧМ.

– Они убиты. Тяжелый удар, мы не ожидали такого старта. Мы были уверены в победе и наборе трех очков, которые дают спокойствие.

Но эта группа игроков всегда отличалась единством и силой. Пришло время быть более сплоченными, чем когда либо.

Надо вернуться к основам нашей игры и работать, чтобы победить Мексику, – сказал футболист „ПСЖ“ и сборной Аргентины.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.