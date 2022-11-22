Житель Эстонии едва не лишился на российской границе своего авто Porsche Cayenne

Предприниматель из Таллинна был остановлен сотрудниками Кингисеппской таможни в зоне таможенного контроля „выезд из РФ“ в Ивангороде.

В межпотолочном пространстве автомобиля Porsche Cayenne Diesel таможенниками был обнаружен сокрытый товар, а именно – 96 упаковок табака для кальяна общим весом 25,8 кг. Для изъятия товара пришлось снять резиновый уплотнитель, а также произвести демонтаж потолочной ручки.

Рыночная стоимость товара была определена примерно в 185 000 рублей (по курсу на 22 ноября - 2945 евро).

Помимо товара у мужчины был изъят и дорогостоящий автомобиль, который сотрудники таможни посчитали орудием совершения административного правонарушения. На момент судебного разбирательства автомобиль хранился на специальном складе уже более 7 месяцев.

„В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и пояснил свои действия тем, что в Эстонии нет табака российского производства и его невозможно задекларировать, поэтому он пошел на такую меру, о чем сожалеет“, - отметили в суде.

По закону, если транспортное средство было оборудовано специальными хранилищами для сокрытия товаров при перемещении их через таможенную границу Российской Федерации, то оно рассматривается в качестве орудия административного правонарушения. В таком случае автомобиль мог быть конфискован в пользу государства.

В данном случае можно сказать, что правонарушитель отделался „лёгким испугом“.

Жителю Эстонии назначено административное наказание в виде конфискации предмета правонарушения - табака, а автомобиль суд постановил возвратить владельцу, поскольку доказательств тому, что транспортное средство было оборудовано тайниками, специально изготовленными в целях сокрытия товаров, суду таможенным органом представлено не было.