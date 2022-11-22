Бизнес-клиенты Eesti Energia могут принять решение об универсальной услуге не позднее среды

Руководитель рынка Эстонии Eesti Energia Дайана Тийтсаар напоминает, малые потребители не будут переводиться автоматически, клиенты должны будут сами принять решение не позднее 23 ноября и сообщить о своем желании присоединиться. До сих пор интерес к универсальной услуге со стороны коммерческих потребителей был довольно скромным.

„Для подключения к универсальной услуге квалифицируется почти половина бизнес-клиентов Eesti Energia, или 16 800 потребителей. На сегодняшний день универсальную услугу выбрали только 15% из них, то есть почти 2600 потребителей“, – сказала Тийтсаар.

Письма получили все бизнес-клиенты Eesti Energia, имеющие право на подключение к универсальной услуге. Предложение также можно увидеть в электронной системе обслуживания Eesti Energia. Если клиент хочет воспользоваться универсальной услугой задним числом с 1 ноября, он должен принять предложение не позднее 23 ноября.

Воспользоваться универсальной услугой предприятия могут в течение одного года и двух месяцев, то есть до конца 2023 года, а при желании подключиться к универсальной услуге можно будет и позже.

Универсальную услугу могут выбрать коммерческие организации, в которых работает менее 50 человек, а годовой оборот или общий баланс которых не превышает 10 миллионов евро. Универсальную услугу также могут выбрать некоммерческие организации, фонды и предприниматели-физические лица, годовое потребление электроэнергии которых не превышает 1 гигаватт-часа.

Окончательная цена универсальной услуги для бизнес-потребителей в настоящее время составляет от 16,04 ц/кВтч, к которой добавляется ежемесячная плата в размере 1,658 евро за пункт измерения (цены без НСО). Цена может со временем меняться, и это стоит учитывать при принятии решения.