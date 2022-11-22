Кейт Пентус-Розиманнус получила окончательное одобрение Европарламента на должность члена Контрольной палаты

Кандидатуру экс-министра финансов выдвинула от правительства Эстонии Кая Каллас, хоть и один из партнеров по коалиции (партия Isamaa) был против. Теперь практически ничего не мешает Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) занять место в Контрольной палате, освобождаемое бывшим премьер-министром Эстонии Юханом Партсом (Isamaa).