Кейт Пентус-Розиманнус получила окончательное одобрение Европарламента на должность члена Контрольной палаты(18)
Кандидатуру экс-министра финансов выдвинула от правительства Эстонии Кая Каллас, хоть и один из партнеров по коалиции (партия Isamaa) был против. Теперь практически ничего не мешает Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) занять место в Контрольной палате, освобождаемое бывшим премьер-министром Эстонии Юханом Партсом (Isamaa).
Кандидатура Пентус-Розиманнус была утверждена на должность члена Контрольной палаты с результатом голосования 447-98. Еще 87 депутатов воздержались. До этого комиссия по бюджетному контролю Европарламента решила рекомендовать Пентус-Розиманнус с результатом голосования 29-4.
В лице Пентус-Розиманнус это будет третий представитель Эстонии в истории этого европейского контрольного органа. Ранее на этой должности работала Керсти Кальюлайд (2004-2016), затем ее сменил Партс.
Теперь окончательно утвердить Пентус-Розиманнус на ее новом посту должен Совет Европы.