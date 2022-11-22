„Тогда о них было известно мало, и статьи были в целом положительными“. Арестованные криптомошенники были спонсорами Раймонда Кальюлайда

Подозреваемые в масштабном мошенничестве с криптовалютой и отмывании сотен миллионов евро эстонские предприниматели Иван Турыгин и Сергей Потапенко поддержили в 2019 году кампанию политика Раймонда Кальюлайда по выборам в Европейский парламент. По словам Кальюлайда, а целом имидж этих людей в то время был позитивным, и с тех пор они особо между собой не общались.