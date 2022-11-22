22.11.2022, 17:23
„Тогда о них было известно мало, и статьи были в целом положительными“. Арестованные криптомошенники были спонсорами Раймонда Кальюлайда(42)
ФОТО: | Delfi Meedia
Подозреваемые в масштабном мошенничестве с криптовалютой и отмывании сотен миллионов евро эстонские предприниматели Иван Турыгин и Сергей Потапенко поддержили в 2019 году кампанию политика Раймонда Кальюлайда по выборам в Европейский парламент. По словам Кальюлайда, а целом имидж этих людей в то время был позитивным, и с тех пор они особо между собой не общались.
„Меня познакомили с ними общие знакомые - уважаемые эстонские предприниматели. В то время о них было известно немного, вышла пара статей, и они были в целом положительными. Писали, что молодые предприниматели из Ида-Вирумаа оказались очень успешными, какой-то подробной информации о них в тот момент не было“, - рассказал Кальюлайд изданию Delfi Ärileht.