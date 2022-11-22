Новости Эстонии
22.11.2022, 17:23

„Тогда о них было известно мало, и статьи были в целом положительными“. Арестованные криптомошенники были спонсорами Раймонда Кальюлайда

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Раймонд Кальюлайд
Раймонд Кальюлайд
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Подозреваемые в масштабном мошенничестве с криптовалютой и отмывании сотен миллионов евро эстонские предприниматели Иван Турыгин и Сергей Потапенко поддержили в 2019 году кампанию политика Раймонда Кальюлайда по выборам в Европейский парламент. По словам Кальюлайда, а целом имидж этих людей в то время был позитивным, и с тех пор они особо между собой не общались.

„Меня познакомили с ними общие знакомые - уважаемые эстонские предприниматели. В то время о них было известно немного, вышла пара статей, и они были в целом положительными. Писали, что молодые предприниматели из Ида-Вирумаа оказались очень успешными, какой-то подробной информации о них в тот момент не было“, - рассказал Кальюлайд изданию Delfi Ärileht.

В прессе тогда говорили об этой паре как о криптомиллионерах. На выборы в Европарламент 2019 года Кальюлайд потратил 95 240 евро, из которых 25 000 евро пожертвовали Иван Турыгин и Сергей Потапенко. У широкой общественности подозрения по поводу деятельности этих бизнесменов возникли в 2020 году.

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